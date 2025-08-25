19 milioni del Pnrr per l'edilizia residenziale pubblica

Il piano di risanamento 2021-26 della Regione 'sicuro, verde e sociale' per 75 appartamenti nella Tuscia

25/08/2025 - 07:06

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Sono 75 gli alloggi nella Tuscia sui quali è previstro l'investimento di 18 milioni 930 mila euro circa del debito comune europero, ormai famoso col nome di PNRR, per il quinquennio 2021-26, programmato dalla Regione Lazio. Otto interventi, alcuni per la creazione di appartamenti nuovi, destinati all'edilizia residenziale pubblica dal nome 'Sicuro, verde e sociale'.

Molti soldi, destinati a rendere dignitose e sicure abitazioni che per anni hanno sofferto dei tempi di vacche magre e ora finalmente possono tornare a risplendere. Dopo i tempi dei cornicioni pericolanti, intonaci scrostati, ringhiere arrugginite e impianti fatiscenti ora l'edilizia residenziale pubblica potrà godere di un bel gruzzolo di investimenti per i lavori, molti dei quali già eseguiti o in corso di esecuzione.

Le opere riguardano 5 appartamenti a Castiglione in Teverina per restauto e risanamento conservativo del valore di 3 milioni 148 mila euro; 948 mila euro per manutenzione straordinaria di 6 alloggi a Graffignano; 2 milioni 717 mila euro circa per miglioramento sismico ed efficientamento energetico di 8 alloggi a Orte; 4 milioni 634 mila euro per restauro e realizzazione di 12 alloggi ATER Viterbo a Sipicciano; 4 milioni 83 mila euro per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per 12 appartamento ATER Viterbo a Corchiano; 1 milione 400 mila euro per efficientamento energetico, frazionamento e riqualificazione degli spazi pubblici di 16 alloggi a Tarquinia; riqualificazione ed efficientamento energetico per 6 alloggi a Castiglione in Teverina al costo di 473 mila euro, e, infine, 1 milione e mezzo per 10 alloggi a Orte, nei quali saranno eseguiti lavori per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico.