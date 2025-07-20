130 mila euro agli agricoltori per danni della fauna selvatica

La Regione indennizza le imprese agricole per le perdite subite nel 2024

20/07/2025 - 07:02

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Sono 112 le imprese agricole e i coltivatori diretti della provincia di Viterbo che sono stati indennizzati dalla Regione Lazio per i danni subiti dalla fauna selvatica, per un totale di 128 mila euro.

La Regione ha dunque emesso la lista dei beneficiari degli indennizzi per quelle imprese che hanno subito danni dalla fauna selvatica: si parla quindi di cinghiali, lupi, e tutti quegli animali che causano danneggiamenti di proprietà e uccisioni di animali, per i quali sono in atto misure di contenimento.

Gli importi vanno dalle 90 euro alle somme più consistenti di 9 mila euro. Le misure atte a contenere alcune specie come i cinghiali, che oltre a causare problemi agli agricoltori arrivano nelle città e sono causa, a volte, anche di incidenti stradali, sono in procinto di attuazione. I piani di contenimento dei lupi invece non sono ancora stati attivati nella Regione Lazio.