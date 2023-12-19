13 milioni a Talete per ridurre arsenico e floruri nelle acque

Genova: 'Destinati all'adeguamento di impianti e miglioramento qualità acque

19/12/2023 - 14:07



VITERBO - La Regione Lazio assegna al gestore unico 12 milioni e 700 mila euro.

Questo finanziamento, suddiviso tra l'annualità 2023 e la legge di bilancio 2024, sarà importante per l'adeguamento degli impianti e il miglioramento della qualità delle acque.

La Giunta regionale ha recentemente approvato un piano d'azione finalizzato a ridurre l'arsenico e i fluoruri nelle acque destinate al consumo umano nei comuni della provincia di Viterbo, focalizzandosi sulle aree con le maggiori criticità.

Talete Spa, in collaborazione con l'ente di governo d'ambito dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo, si impegna a realizzare questi interventi cruciali.

'La collaborazione istituzionale con la Regione Lazio - dichiara l’amministratore unico d Talete S.p.A. Salvatore Genova - rappresenta un passo significativo nella nostra missione di fornire un approvvigionamento idrico sicuro e di buona qualità.

I fondi destinati consentiranno l'implementazione di interventi mirati, assicurando la potabilità dell'acqua per l'intera comunità del viterbese.

Esprimo sincera gratitudine alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con impegno e dedizione al raggiungimento di questo rilevante obiettivo. La cooperazione di questi attori ha reso possibile inquadrare in modo puntuale il problema e predisporre i giusti rimedi, per un servizio idrico più sicuro e sostenibile per le nostre comunità”.