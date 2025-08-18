In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle impostazioni del tuo browser).
Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito - Approvo
VETRALLA - 10eLotto nel segno del Lazio nel concorso di giovedì 14 agosto 2025, dove i premi più alti hanno portato, nella regione, oltre 280mila euro: vinti oltre 100mila euro a Vetralla, in provincia di Viterbo, grazie a un “8” Doppio Oro con una giocata da 20 euro in via Roma.