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10eLotto: vinti oltre 100mila euro a Vetralla
La vittoria arrivata grazie a un 8 Doppio Oro
18/08/2025 - 10:57

VETRALLA - 10eLotto nel segno del Lazio nel concorso di giovedì 14 agosto 2025, dove i premi più alti hanno portato, nella regione, oltre 280mila euro: vinti oltre 100mila euro a Vetralla, in provincia di Viterbo, grazie a un “8” Doppio Oro con una giocata da 20 euro in via Roma.




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