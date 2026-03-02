10eLotto, vinci 5mila euro a Montalto di Castro

02/03/2026 - 13:22



MONTALTO DI CASTRO - A segno il Lazio con il 10eLotto grazie a un poker da 37.500 euro complessivi negli ultimi due concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Come riporta Agipronews, un “9”, con una giocata da 2 euro, regala venerdì 20mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via degli Aldobrandeschi a Roma. A questi si aggiungono, sabato, altri 6.500 euro a Roma (in Via di Macchia Saponara 64) 6mila euro a Mentana (RM), in Via Antonio Moscatelli e 5mila euro a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, in un punto vendita di Piazza Tarquinia. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 686,3 milioni di euro da inizio anno.