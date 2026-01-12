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10eLotto, colpo da 50mila euro a Civita Castellana
Centrato un 9 Oro nel concorso del 10 gennaio in un punto vendita di corso Bruno Buozzi
12/01/2026 - 11:24
VITERBO - La fortuna fa tappa a Civita Castellana.
Nel concorso del 10eLotto di sabato 10 gennaio, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro, realizzando il premio più alto di giornata in tutta la regione. La vincita è stata registrata in un punto vendita di corso Bruno Buozzi, confermando ancora una volta il Lazio tra le regioni baciate dalla sorte in questo inizio di 2026.