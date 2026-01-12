ANNO 16 n° 206
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
10eLotto, colpo da 50mila euro a Civita Castellana
Centrato un 9 Oro nel concorso del 10 gennaio in un punto vendita di corso Bruno Buozzi
12/01/2026 - 11:24

VITERBO - La fortuna fa tappa a Civita Castellana.

Nel concorso del 10eLotto di sabato 10 gennaio, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro, realizzando il premio più alto di giornata in tutta la regione. La vincita è stata registrata in un punto vendita di corso Bruno Buozzi, confermando ancora una volta il Lazio tra le regioni baciate dalla sorte in questo inizio di 2026.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo