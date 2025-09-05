105 mila euro per i festeggiamenti di S.Rosa: ecco a chi vanno i fondi regionali

Il finanziamento è stato istituito in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica

05/09/2025 - 06:30

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Attribuiti i fondi stanziati dalla Regione Lazio per le associazioni di Viterbo per le attività legate al trasporto della Macchina di Santa Rosa. In occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, infatti, via della Pisana ha stanziato un totale di 150 mila euro al fine di 'tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale del territorio'. Di questi 45 mila euro sono andati al Comune di Viterbo, altri 105 mila sono stati destinati alle associazioni e agli enti religiosi del territorio.

Sono sei i soggetti individuati, i quali, per incassare i soldi, dovranno contabilizzare le spese e presentare tutta la documentazione necessaria. I fondi saranno quindi così ripartiti: Comitato Centro Storico di Viterbo, che incassa 16 mila 715 euro, 30 mila euro andranno alla Federazione 'Santa Chiara di Assisi' Monache Clarisse Urbaniste d'Italia - Monastero S.Rosa, 20 mila 813 euro per il Sodalizio dei facchini di Santa Rosa, a Promoculture aps andranno 2974 euro, al Comitato Minimacchina di S.Rosa sono previsti fondi per 21 mila 450 euro e 13 mila euro invece andranno a 'Scuola di Fotografia Click! aps'.

I fondi sono stati ripartiti in seguito all'istanza delle associazioni e e all'acquisizione dei progetti presentati dalle associazioni, dai comitati e dagli enti civilmente riconosciuti tradizionalmente impegnati nell'organizzazione delle attività e delle iniziative per le celebrazioni di Santa Rosa al fine di 'tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale del proprio territorio, promuovere le tradizioni locali e divulgare il significato storico e identitario, in relazione alle festività di Santa Rosa, quale evento di rilevanza culturale e religiosa per la Città di Viterbo'.