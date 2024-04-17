Vasanello, appuntamento Darkside: Strage di Erba

Venerdì 19 aprile

17/04/2024 - 12:25



VASANELLO - La strage di Erba è entrata a pieno titolo nel novero dei grandi casi di cronaca nera della storia recente. Un massacro di violenza inaudita per cui sono stati condannati all' ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Ma nonostante i gradi di giudizio, nonostante una confessione resa da entrambi, il caso potrebbe riaprirsi. Il magistrato Cuno Tarfusser, della procura di Milano, si è messo contro tutti i suoi colleghi nel sostenere che il processo è da rifare e che i colpevoli vanno cercati altrove. Venerdì 19 aprile, presso la chiesa della Stella di Vasanello, è di questo che si parlerà nel contesto della rassegna nata dalla collaborazione tra Darkside - storia segreta d'Italia e il Comune di Vasanello.

Gli ospiti di questo appuntamento sono l'avvocato di Olindo Romano, Fabio Schembri, la giornalista di Chi l'ha visto Imma Giuliani, la criminologa Valentina Marsella e il criminologo e agente della polizia scientifica Armando Palmegiani. Con loro si entrerà sulla scena del crimine e si cercherà di fare luce su un caso che a distanza di tanti anni ancora divide l'opinione pubblica