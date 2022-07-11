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Sagra delle Castagne di Soriano al centro di due progetti del Ministero della Cultura
11/07/2022 - 15:33


SORIANO NEL CIMINO - Due importanti risultati a livello nazionale per la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, che quest'anno giunge alla cinquantacinquesima edizione. La manifestazione storico-rievocativa della cittadina della Tuscia è stata scelta per il Lazio, come oggetto di approfondimento, nell'ambito del progetto 'Mappatura delle rievocazioni storiche italiane' del Ministero della Cultura, a cura dell'Istituto Centrale Patrimonio Immateriale (ICPI).

'Con grande piacere - commenta Antonio Tempesta, presidente dell'Ente Sagra delle Castagne - abbiamo partecipato alla fase iniziale con la mappatura delle rievocazioni storiche del Lazio e ora siamo ancora più onorati e felici di aderire alla successiva schedatura che analizzerà aspetti sociali culturali e antropologici della festa'. Le rievocazioni storiche rappresentano un collegamento importante tra comunità e territorio. In questa prospettiva il Ministero della Cultura, sempre molto sensibile alle questioni inerenti ai beni culturali, nel senso più ampio termine, ha attivato un progetto di mappatura e schedatura delle rievocazioni storiche in Italia privilegiando il rapporto con la collettività e i luoghi della cultura. L'analisi dal basso permetterà di far emergere l'impegno e l'importanza delle comunità locali e degli attori sociali interpellati e protagonisti delle feste storiche.

'Un grazie è d'obbligo - prosegue Tempesta - al Ministero della Cultura e all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), promotori del progetto, e alla Società Italiana per la Museografia e i Beni DEA (SIMBDEA), che materialmente su indicazione di MiC e ICPI ha selezionato con bando pubblico i ricercatori che si occupano della mappatura. Sarà un bel momento per Soriano nel Cimino anche e soprattutto dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia. È tempo di riscatto e di lavoro e questo riconoscimento servirà per ripartire e fare il meglio possibile. Un ringraziamento, infine, al ricercatore indicato per questo lavoro nelle regioni Lazio e Sardegna: l'antropologo Mario Pesce'.

L'altro traguardo di rilievo è il 33° posto con cui la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino si è classificata, su un totale di 354 enti e realtà partecipanti, in un progetto nazionale sempre del Ministero della Cultura finalizzato alla tutela e salvaguardia delle rievocazioni storiche, grazie alla valenza della sua proposta. 'Per la Sagra delle Castagne - conclude Tempesta - si tratta di un importante riconoscimento a livello nazionale che testimonia ancora una volta la qualità del progetto culturale, artistico e tradizionale della nostra manifestazione e che contribuirà a promuoverla e riconoscerla ancor di più come eccellenza nel panorama delle rievocazioni storiche italiane'.

Per ulteriori informazioni visitare i siti https://icpi.beniculturali.it/tutela-e-salvaguardia-delle-rievocazioni-storiche e www.sagradellecastagne.com.




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