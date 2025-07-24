Previsioni meteo 25 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/07/2025 - 12:21



Vitbo

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Ancora addensamenti in serata ma con tempo stabile, locali piogge possibili nella notte. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata mentre nella notte non si esclude un passaggio instabile con qualche pioggia sparsa.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento al Nord-Ovest con acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi ma con sconfinamenti sulle pianure. In serata e nella notte maltempo in movimento verso il Nord-Est mentre tende a migliorare al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni centrali con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche schiarita tra Lazio e Abruzzo. In serata e nella notte nuvolosità in aumento con locali piogge specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOL

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo nuvolosità in transito sulla Sardegna con locali piovaschi. Al pomeriggio poche variazioni con tepo asciutto ovunque, cieli soleggiati e qualche addensamento sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità in transito sulla Sardegna con locali piogge.

Temperature minime e massime in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos