Previsioni Meteo 18 Settembre 2025

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio

17/09/2025 - 09:39



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +14°C e +29°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sulle Alpi occidentali, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.

AL CENTRO

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attese velature in transito sulla Sardegna e qualche addensamento in più sulla Sicilia orientale. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile ovunque.

Temperature minime in lieve calo; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud.