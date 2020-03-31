Panunzi (Pd): 'Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino da stasera illuminato con il tricolore'

31/03/2020 - 19:13



VITERBO - 'Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino sarà da stasera illuminato con il tricolore'. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. 'Le luci si accenderanno ogni sera sulla facciata del palazzo voluto da Olimpia Maidalchini Pamphilj, sugli antichi ambienti dell'abbazia, intorno alla metà del XVII secolo. – prosegue Panunzi -. Questa iniziativa vuole essere un segnale di unità nazionale, in questo difficile periodo che stiamo vivendo, per testimoniare il sostegno e la solidarietà della Regione Lazio a tutte le persone che hanno perso i loro cari e agli operatori in prima linea nella lotta contro l'epidemia del coronavirus'. Dopo aver illuminato con il tricolore il Castello di Santa Severa, la Regione Lazio, con il supporto organizzativo di LAZIOcrea, ha deciso di proseguire in questo progetto.