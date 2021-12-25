Natale nel segno della tradizione

Ecco le principali iniziative in calendario nella Tuscia per queste festività

25/12/2021 - 07:04



La Tuscia, seppur tra le restrizioni e le misure di contenimento del covid, si appresta a trascorre queste festività nella segno della tradizione. Ecco allora quali sono le principali iniziative in programma da qui all'Epifania nella provincia di Viterbo

BAGNOREGIO

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Bagnoregio e Lubriano è pronto per dare vita a quattro giornate di rappresentazioni nei giorni del 26 dicembre 2021, 1 2 e 6 gennaio 2022.

Il paese sospeso sulla Valle dei Calanchi si trasformerà in una piccola Betlemme per assicurare uno spettacolo carico di suggestioni ed emozioni per quanti vorranno raggiungere uno dei luoghi più remoti e magici del mondo. Inoltre dall’8 dicembre e fino al 9 di gennaio a piazza Sant’Agostino si terranno i Mercatini di Natale

BOLSENA

Bolsena celebra in musica le feste di Natale. Nella splendida cornice del teatro San Francesco, si terranno il 25 dicembre il Concerto di Natale, il 26 dicembre il Concerto di Santo Stefano e il 2 gennaio il Concerto del Nuovo Anno. Organizzati dal Comune di Bolsena, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, i tre appuntamenti si terranno alle ore 18, con ingresso gratuito e nel rispetto della normativa anti-covid.

Il tradizionale Concerto di Natale sarà tenuto dalla Lex Band, che allieterà il pubblico con l'esecuzione di brani natalizi. Per il Concerto di Santo Stefano saliranno sul palco l'Orchestra Europa Musica, diretta dal maestro Francesco Traversi, e l'Istituzione Corale Romana – Coro della Scuola popolare di musica del Testaccio, guidata dal maestro Renzo Renzi. L'esibizione sarà interamente dedicata al genio di Antonio Vivaldi, considerato tra i massimi esponenti del​ barocco musicale. Un repertorio sacro di rara bellezza e di ardita complessità in cui si intrecciano i contrappunti e le armonie di tre bravi solisti, i soprani Costanza Cutaia e Minni Diodato e il contralto Nicoletta Turliu, due cori e un'orchestra di grande prestigio.

Per il Concerto del Nuovo Anno sarà protagonista l'Orchestra Sinfonica Europa Musica diretta dal maestro Francesco Traversi. Il programma proposto ​ vuole essere un ponte ideale tra l'Italia e l'Europa, cercando di porre simpaticamente fine alla diatriba culturale tra il tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna, che si tiene dal 1939 nella sala dorata del Musikverein, considerato il Concerto di Capodanno ​ quasi interamente straussiano e quindi austro/tedesco e quello di Venezia che a partire dal 2004 si svolge il 1° gennaio al Gran Teatro La Fenice, con il repertorio operistico italiano. Si passera così dalle impetuose e passionali melodie del melodramma per poi essere catapultati nei travolgenti ritmi dei valzer e delle polke viennesi, degno benvenuto al nuovo anno.​

GRADOLI

26 DICEMBRE: ''Natale con i fantasmi' di Gianni Abbate. Libero adattamento da 'A Christmas Carol' di Dickens con Gianni Abbate, A. Cappuccini e E. Cuccuini, con tombola finale. Teatro Comunale A. Farnese, Gradoli (VT)

ORE 17:30 Info 3471103270 – www.iportidellateverina.it. Ingresso intero 10,00 € - ridotto 7,00 €; Obbligo di green pass

NEPI

Sabato 25/12/2021

Ore 11:00 Centro Storico “NATALE E’ MUSICA” Musiche Natalizie dal vivo per le Vie del Paese

Domenica 26/12/2021

Ore 10:30 Rocca dei Borgia “NATALE ALLA CORTE DEI BORGIA” Mercatini e Stand all’insegna dell’artigianalità

Ore 18:30 Chiesa Cattedrale “Tradizionale Concerto di Santo Stefano” a cura della Banda Musicale E. Gai

Domenica 30/01/2022

ESTRAZIONE LOTTERIA DI NATALE alle ore 19:00 presso la sede della Pro loco

Domenica 02/01/2022

Ore 10:30 Rocca dei Borgia “NATALE ALLA CORTE DEI BORGIA” Mercatini e Stand all’insegna dell’artigianalità

Ore 12:00 Piazza del Comune Brindisi di Auguri Anno Nuovo con la PRO LOCO SOTTO L’ALBERO

Scambio di Auguri con l’Amministrazione Comunale, i Soci e Simpatizzanti Ore 15:30 Piazza del Comune Sotto i portici del Comune “Divertimento e giochi per bambini” a cura del NIDO DEI PULCINI di Erika Cernetti

Tombola con i Ragazzi del Trenino Verde a cura della Coop. GEA

Ore 17:00 Sala Doebbing Concerto di Beneficenza presso la Sala Doebbing in Via Civita Castellana

Giovedì 06/01/2022

Ore 10:30 Rocca dei Borgia “NATALE ALLA CORTE DEI BORGIA” Mercatini e Stand all’insegna dell’artigianalità

Ore 11:30 Piazza del Comune La Befana scende dal Palazzo Comunale distribuendo dolci e caramelle a tutti i bambini presenti

Durante il periodo delle festività Natalizie si può seguire la “ VIA DEI PRESEPI” e visitare i presepi allestiti nelle varie chiese.

TARQUINIA

Dall’8 dicembre protagonista assoluto Babbo Natale che, per tutti i weekend, sarà a Tarquinia pronto ad accogliere i bambini con la sua posta mobile, accompagnato dagli elfi.

Inoltre il 26 dicembre e il 2 e 6 gennaio torna nel cuore del centro storico, il Presepe vivente, prima di chiudere il programma festivo il 6 gennaio con la tradizionale “Corri per la Befana”, gara podistica realizzata in collaborazione con Atletica ‘90 Tarquinia. Un Natale da sogno quindi, grazie al Comune, ai Divini Commercianti e all’associazione Presepe vivente, oltre a tutte le associazioni che collaborano, per regalare a cittadini e visitatori una splendida esperienza festiva.

VALLERANO

Prosegue il programma delle iniziative di Vallerano Incantata: il 26 dicembre alle 10 la camminata dei Babbi Natale mentre alle 18 si terrà Vallerano In...canto, rassegna corale

VITERBO

25 DICEMBRE

Ore 15,30 Tradizioni natalizie a Viterbo e nella Tuscia

La festa più attesa dell'anno narrata attraverso i ricordi d'infanzia dei nostri nonni. Dalla preparazione del presepe alla battitura del ciocco dell'abbondanza, dalla veglia della Vigilia alla lettura della poesia, rievocando usanze remote in molta parte perdute, a passeggio per le vie della città.

Appuntamento all'ufficio turistico di Viterbo, Piazza Martiri d'Ungheria

Prenotazione obbligatoria: 3493619681 – 0761226427

Quota di partecipazione 8 € – Riduzione bambini da 5 a 12 anni: 6 € – Bambini 0-4 anni gratuito

28 DICEMBRE, ORE 17.30

Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa di Viterbo

Incontro con l’autrice e letture dal libro per bambini “Un minuto a mezzanotte” di Daniela Cologgi

29 DICEMBRE, ORE 17.30

Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa di Viterbo

Incontro con l’autrice e letture dal libro per bambini “La storia segreta di Babbo Natale a Viterbo” di Roberta Argenti

30 DICEMBRE, ORE 16.00 (Primo turno), 17.00 (Secondo turno)

Museo Civico di Viterbo “Rossi Danielli”

“La testa di Odisseo”, ritorno di un capolavoro, analisi dell’opera e lettura del canto di Ulisse dall’Inferno di Dante, a cura di Gianpaolo Serone e Gabriele Busti.

2 GENNAIO, ORE 10.30 / 16.30

Museo Civico di Viterbo “Rossi Danielli”

Visita didattica al Museo dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Valeria Fiorini. La durata della visita è di circa un’ora e mezza. Prenotazioni fino a esaurimento posti. L’accesso alle sale è riservato ai bambini, gli adulti accompagnatori potranno visitare il museo in autonomia.

3 GENNAIO, ORE 17.00

Teatro dell’Unione di Viterbo

Presentazione del libro “La porta per lo Spirito” di Andrea Serafini

4 GENNAIO, ORE 16.30

Cappella Mazzatosta, Chiesa di Santa Maria della Verità di Viterbo

Lo “Sposalizio della Vergine” di Lorenzo da Viterbo, a cura di Fulvio Ricci

8 GENNAIO, ORE 17.00

Museo Civico di Viterbo “Rossi Danielli”

Il “Presepe” del Pastura, storia e iconografia, a cura di Luca Salvatelli

LE RASSEGNE DEI PRESEPI

SORIANO NEL CIMINO – MOSTRA D'ARTE PRESEPIALE PRO AISM

L'iniziativa, organizzata da Comune e Pro Loco di Soriano nel Cimino e dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), unisce l'arte alla solidarietà. Infatti, il ricavato delle donazioni sarà devoluto a sostegno delle donne affette da sclerosi multipla. I bambini potranno portare un disegno del proprio presepe e tutti i lavori saranno esposti nella mostra.

Scuderie di Palazzo Chigi-Albani, Soriano nel Cimino

Dall'8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

L'esposizione è visitabile venerdì, sabato, domenica e giorni festivi con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00.

VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA – MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI NELLA CHIESA DI SANCTA MARIA AD NIVES

La mostra, patrocinata dalla Parrocchia di San Giovanni Battista, dal Comune di Villa San Giovanni in Tuscia e dalla Confraternita della Madonna del Carmine, è frutto della collaborazione tra la locale associazione scientifico-culturale 'ANTIQUA TELLUS, CENTRO STUDI MONS. SIMONE MEDICHINI' e l' A.I.A.P. 'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO'.

Chiesa di Sancta Maria ad Nives, Villa San Giovanni in Tuscia

Ingresso gratuito nelle ore pomeridiane dei giorni 11, 12, 18, 19, 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio.

TARQUINIA – SI RIACCENDE LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE

Il quartiere di San Martino il 26 dicembre, il 2 e il 6 gennaio 2022 si trasformerà nell'antica Betlemme con bellissime scenografie e i figuranti.

Quartiere di San Martino, Tarquinia

Il costo del biglietto è di 5 euro. I bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente.

I tagliandi saranno acquistabili alle casse, nei giorni della rievocazione, dalle ore 15 alle ore 19, o in prevendita dal 20 dicembre presso l'ufficio informazioni turistiche alla Barriera San Giusto (0766 849 282, info.turismo@tarquinia.net).

VITORCHIANO – TOUR DI PRESEPI NEL CENTRO STORICO

Sono visitabili fino al 9 gennaio i presepi realizzati nel centro storico di Vitorchiano.

Come già avvenuto lo scorso anno, anche in questo 2021 i presepi di Vitorchiano partecipano al concorso nazionale 'W i Presepi' organizzato dall'AGe (Associazione Genitori).