Inaugurato Spazio Formazione alla presenza della sindaca Chiara Frontini

Nuovo centro multidisciplinare, aule didattiche, convegni, conferenze e corsi

08/05/2024 - 07:03



VITERBO - Grande successo sabato scorso 4 Maggio per l'inaugurazione di Spazio Formazione, il nuovo centro multidisciplinare, corsistico, convegnistico, congressuale e adatto a presentazioni e conferenze di PhisioVit Srl, che ha aperto le sue porte in via Treviso 44/50 grazie all'impegno degli imprenditori viterbesi Elisa Randelli ed Enrico Luzzitelli. All'inaugurazione hanno partecipato anche diverse autorità e numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca Chiara Frontini che ha officiato la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, i consiglieri regionali Daniele Sabatini ed Enrico Panunzi, la consigliera comunale Antonella Sberna.

Durante l'inaugurazione sono state presentate tutte le attività del centro. Spazio Formazione, infatti, è un nuovo polo realizzato da PhisioVit Srl a Viterbo: si tratta di un centro multidisciplinare, dotato di aule didattiche multimediali e infrastrutture tecnologiche all'avanguardia, nato con il doppio obiettivo di avvicinare le persone al mondo del lavoro attraverso la formazione e di aggiornare le abilità dei professionisti grazie a corsi ed eventi autorizzati, accreditati e riconosciuti da enti certificatori pubblici e privati. Il tutto in spazi moderni, con l'ausilio di tecniche didattiche e sistemi tecnologici innovativi che favoriscono l'apprendimento del discente nel pieno rispetto dei più elevati standard formativi.

Inoltre, spazi e infrastrutture stesse si prestano ad attività convegnistiche e congressuali, di presentazioni e conferenze, in quanto il centro è dotato di una tecnologia moderna che garantisce la contemporanea diffusione degli eventi in presenza, teleconferenza, webinar o live streaming con l'ulteriore opportunità di registrare le sessioni. Il tutto in una zona residenziale ed iconica di Viterbo, a due passi dal Santuario di Santa Rosa e da Piazza del Teatro (Piazza Verdi).

L'azienda viterbese PhisioVit Srl, accreditata da Age.Na.S. – ente del ministero della Salute, dalla Regione Lazio e affiliata con ASI – Associazioni sportive e sociali italiane – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con le sue sedi operative in tutta Italia e in Svizzera, rappresenta una realtà strutturata e affermata nel settore della formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) e dei corsi professionali per l'acquisizione di competenze autorizzati e approvati dalla Regione Lazio.

Tutti i corsi di PhisioVit realizzati in Spazio Formazione sono autorizzati dalla Regione Lazio e rilasciano diplomi di qualifica validi in tutta Italia e all'interno dell'Unione Europea, consentendo a chi li frequenta di avere maggiori possibilità di accedere velocemente al mondo del lavoro.

Il 25 maggio prossimo Spazio Formazione organizza un open day riservato a coloro che potrebbero essere interessati ai corsi in partenza il prossimo ottobre ovvero OSS Operatore Socio-Sanitario, ASO Assistente di Studio Odontoiatrico, Operatore Termale, Istruttore di Attività Motorie, Assistente Familiare.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0761.221482, scrivere al numero WhatsApp 377.3796477 o all'indirizzo email info@spazio-formazione.it.