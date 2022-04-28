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Belcolle, dalla Regione 39mln di euro per sicurezza sismica e digitalizzazione
L'assessore D'Amato:'Con questo investimento, un ulteriore passo nella sanità del futuro'
28/04/2022 - 16:25




Nell'odierna seduta di giunta regionale è stato ratificato l'accordo tra la Regione Lazio e il Ministero della Salute che prevede uno stanziamento di 39.080.907 euro per il presidio ospedaliero di Belcolle. I finanziamenti sono destinati alla ristrutturazione, l'adeguamento antisismico e l'ammodernamento tecnologico dell'ospedale di Viterbo.

'Oggi si apre una nuova stagione per l'ospedale Belcolle che grazie a questo nuovo investimento di 39 milioni di euro diventa sempre più un riferimento per il quadrante a nord del Lazio e per le regioni confinanti. Realizziamo interventi grazie ad uno sforzo di sistema che ci ha impegnati negli ultimi anni. Investiamo nella sicurezza sismica, nelle nuove tecnologie e per il processo di digitalizzazione dei servizi. Un ulteriore passo nella sanità del futuro, elevando gli standard di qualità e sicurezza della struttura ospedaliera per garantire una risposta ai bisogni del territorio. Un ringraziamento va agli operatori che con dedizione e professionalità garantiscono la migliore assistenza' ha commentato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine della seduta di giunta.




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