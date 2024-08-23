Al via a Tarquinia la 18esima edizione del DiVino Etrusco

Nel centro storico dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, dalle 20,30 all'1

23/08/2024 - 08:21



TARQUINIA - Al via la 18 esima edizione del DiVino Etrusco. Dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, dalle 20,30 all'1, torna nel centro storico di Tarquinia la rassegna che celebra il comune passato culturale della dodecapoli etrusca. Lungo un affascinante itinerario enoico, Tarquinia, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Veio, Volterra e Vulci faranno conoscere le loro eccellenze vinicole attraverso 46 cantine, per oltre 90 vini. Un percorso da 'vivere' a ritmo lento, fra suggestive vie e piazze, 'accompagnati' dai sommelier della Fisar delegazione Viterbo presenti negli stand, a garanzia di un approccio elegante e consapevole alla degustazione.

Le cantine tarquiniesi sono Azienda Agricola Anna Elisei, Azienda Agricola Massimo Tosoni, Casale Poggio Nebbia, Etruscaia, Muscari Tomajoli, Podere Giulio, Tenuta Sant'Isidoro, Terre Giorgini, Valle del Marta e Vinaio 98.3.

Da Bolsena, dai territori del più grande lago vulcanico d'Europa, arrivano Terre di Semia e Villa Puri; da Vulci provengono Azienda Agricola Lotti, Cantina Simoncini e La Trusca; per Cerveteri ci sono Azienda Agricola Lopes, Belardi, Castello di Ceri, Onorati, Tenuta Tre Cancelli e Valle del Canneto; dall'antica Veio, Terre del Veio Si esce dal Lazio per entrare in Toscana: da Chiusi arrivano Colle Santa Mustiola, Il Roglio e Nenci; Cortona è rappresentata da Baracchi, Fabrizio Dionisio, Fattoria Cantagallo, Tenute Montecchiesi Dal Cero; per Arezzo ci sono Buccia Nera, Fattoria di Gratena e Tarazona Miriam; per Piombino sono presenti Podere Nannini, S. Agnese e Torre di Baratti; poi Volterra con Agriturismo Il Mulinaccio, MonteRosola e Podere Marcampo.

Per il 'cuore verde dell'Italia', l'Umbria, ci sono Perugia con Goretti, e Orvieto, con Arcadia, Argillae, Cantine Neri, Custodi, Decugnano dei Barbi, Palazzone e Tenuta Le Vellette.

Tanti gli appuntamenti in programma. Ricco il cartellone dei concerti e degli spettacoli degli artisti di strada che animeranno la manifestazione. All'Alberata Dante Alighieri, il 23, 24 e 30 agosto, alle 18,30, si terranno i tre incontri letterari moderati dal giornalista Stefano Tienforti, perfetto anticipo pomeridiano in attesa delle serate 'DiVine'. Palazzo Vitelleschi, il 22, 23, 24, 29, 30 e 31 agosto, ospiterà Degustazioni DiWine, l'iniziativa interamente sovvenzionata dall'Arsial e dedicata alla scoperta di luoghi e tradizioni del Lazio e dei suoi territori etruschi, tra assaggi di vini, conferenze, presentazione di prodotti locali, show cooking e buone pratiche di sostenibilità ambientale. Al suo interno si svolgerà il concorso gastronomico Divin Mangiando. DiVino Etrusco da molti anni fa rima con street food. Ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, piadinerie, proporranno il cibo da strada. Prevista l'apertura serale straordinaria del Museo Nazionale Archeologico, con i suoi capolavori d'arte etrusca, che sarà visitabile al costo di 2 euro.

Per rimanere aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook 'Tarquinia DiVino Etrusco'. Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il sostegno della Regione Lazio e dell'Arsial. Ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo e dei Comuni della dodecapoli etrusca. Il festival è realizzato con la direzione dell'Enogastronomo con il Cappello Carlo Zucchetti.