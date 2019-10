Weekend di vittorie per i ragazzi del baseball viterbese

Grande soddisfazione per gli Under 15 e gli Under 18

15/10/2019 - 12:42



VITERBO - E’ stato una fine settimana denso di emozioni e di vittorie per le squadre Under 15 ed Under 18 dei Rams Baseball Viterbo.

Inizia, sabato 12 ottobre, l’U15 sul campo “G. Massini” di Viterbo contro i coetanei dei Lupi Roma, guidati dal manager Livio Quatrini.

Partita con i romani sempre avanti e i viterbesi a rincorrere il punteggio. All’ultimo inning impennata d’orgoglio dei Rams che raggiungono il pareggio: 5-5.

Si va all’extra inning giocato con il metodo del Tie-Break. I Lupi Roma segnano un ulteriore punto e i viterbesi affrontano il proprio turno di battuta ancora una volta in svantaggio. Riempiono le basi e avviene l’inaspettato: Denise Lorenzetti piazza una valida che disorienta tutti, pubblico ed avversari, e porta i Rams in pareggio e successivamente i viterbesi segnano il punto della vittoria. Risultato finale: 7-6 per i Rams. Da sottolineare la buona prova sul monte di lancio dei tre lanciatori: Miky Bertollini, Vincenzo Servodio e Christian Ciccarella.

Domenica 13, invece, l’U18 incontra in trasferta l’ostica compagine del Nettuno2.

Dopo la prima giornata della Coppa Lazio, che ha visto la squadra viterbese sconfitta contro l’Academy Nettuno, la formazione viterbese, guidata Fabio Vaselli e Raffaele Gentili, si riscatta con una partita perfetta tirata fino all’ultimo inning, dove si sono viste belle giocate da parte di tutte e due le squadre.

Ottima prova del lanciatore partente Senzaquattrini e del rilievo Carletti, che, dopo un inizio un po’ difficile, tengono a bada le forti mazze nettunesi, anche grazie a delle belle giocate difensive degli esterni Gioacchini e Brachini.

Anche l’attacco si dimostra più incisivo rispetto alla gara della domenica precedente. Infatti riescono a battere valido quasi tutti i battitori viterbesi, in particolare Gentili, Senzaquattrini, Brachini, Morelli, Scomparin e Gioacchini, ma in generale è tutta la formazione viterbese a brillare sia in attacco che in difesa. Punteggio finale: 10-8 in favore dei Rams Viterbo.

Questi i ragazzi scesi in campo: Brachini, Carletti, Curreri, Ginebri, Gioacchini, Gentili, Lorenzini, Marianello, Morelli, Scomparin, Senza quattrini e Vaglio.

Grande soddisfazione per tutta la società che, con un’altra vittoria domenica prossima contro i Lupi Roma, accederebbe alla finale della Coppa Regionale.