Viterbese, oggi in campo ad Ascoli

E' il secondo turno di coppa Italia dopo la vittoria al Rocchi con il Rende

04/08/2018 - 06:43



VITERBO - Tutto pronto per il match di oggi pomeriggio. La Viterbese è in trasferta ad Ascoli dove, allo stadio 'Del Duca, si giocherà il secondo turno di coppa Italia. Mancherà Filippo Artioli, a mister Giovanni Lopez, a causa di una gomitata allo zigomo rimediata nel match della scorsa settimana contro il Rende. Primo turno passato senza grandi sforzi grazie a un goal del colpo estivo Simone Palermo che, al suo ingresso, ha deciso il match, complice una disattenzione clamorosa da parte della difesa calabrese.

Sarà un'altra gara secca e, la vincente, passerà al terzo turno che avrà come avversaria la Sampdoria al Marassi. Giovanni Lopez ha parlato di un match difficile, ma da affrontare serenamente senza darsi per vinti in partenza. La Viterbese, ieri, ha ultimato la rifinitura al Rocchi prima della partenza per le Marche. L'Ascoli, invece, è rientrata dal ritiro di Cascia. Gli uomini di Vincenzo Vivarini avranno, per la prima volta, la presenza del Patron Pulcinelli tra gli spalti, dopo la presentazione di tre settimane fa. Sarà il molisano Luca Massimi, della sezione di Teramo, ad arbitrare la partita.