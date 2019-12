''Vallerano incantata'' ai nastri di partenza

Tanti gli eventi in programma dedicati a grandi e piccoli

06/12/2019 - 10:07



VALLERANO - Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio torna la sesta edizione di Vallerano Incantata, manifestazione tra le più rappresentative e tradizionali del periodo, organizzata dal Comune di Vallerano, con il contributo della Regione Lazio e con la collaborazione delle associazioni Proloco, San Vittore Martire, Madonna del Ruscello e Asad.

L’iniziativa, come ormai da tradizione, intende intrattere i turisti e i residenti grazie alla meraviglia del borgo incantato di Vallerano e, al tempo stesso, valorizzare il grande patrimonio artistico e architettonico presente nel centro dei Cimini. Come tutti gli anni, la magia risiederà principalmente nei suoni e nei colori che esalteranno le suggestive viuzze, le piazze e le chiese che hanno già reso celebre Vallerano a livello nazionale grazie ad altre manifestazioni come la Notte delle Candele. Anche quest’anno, dopo il grande successo della passata edizione, verranno illuminate le facciate dei principali monumenti presenti nel centro storico. Luci e suggestioni che daranno un valore aggiunto agli eventi in programma: dal mercatino dell’artigianato locale alla degustazione di prodotti tipici del territorio, dalla realizzazione di presepi statici alla possibilità di effettuare visite guidate dei principali monumenti storici del borgo, da spettacoli di animazione per bambini a eventi musicali, fino ai concerti per gli adulti. Senza dimenticare la magia di Babbo Natale e della Befana che faranno sognare tutti con i loro dolci doni e la degustazione di prodotti tradizionali natalizi, come caldarroste e vin brûlé.

Tra le novità di quest'anno ci sarà l’organizzazione della Camminata dei Babbi Natale per adulti e per bambini che ha lo scopo di promuovere la pratica sportiva e il sostegno ai valori educativi dello sport.

Si inizia, quindi, domenica 8 dicembre 2019 con una giornata dedicata all’inaugurazione della magia del borgo di Vallerano, tra luci e colori, con l’accensione del grande albero natalizio in piazza e con l’apertura di un mercatino gastronomico e artigianale che esporrà e proporrà prodotti tipici locali.

Il programma si svilupperà nelle settimane seguenti con momenti di animazione e con proiezioni cinematografiche per bambini. E, poi ancora: lo spettacolo del Gruppo spontaneo canepinese con la commedia “Tutto è bbene quello che fenisce bbene”, il concerto gospel “Darnell Moore & The Gospel Chorale”, tappa del Tuscia Gospel Festival, numerose aperitombole di beneficenza, fino ad arrivare alla tappa finale di lunedì 6 gennaio 2020 quando, con l’arrivo della Befana nella piazza principale che porterà dolci e doni ai bambini, terminerà la sesta edizione di Vallerano incantata.

