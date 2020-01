Mercato settimanale Grotte Santo Stefano: prorogato lo spostamento provvisorio

16/01/2020 - 15:47



VITERBO - Mercato settimanale a Grotte Santo Stefano, prorogato fino al prossimo 31 dicembre lo spostamento provvisorio e in via sperimentale in via Piemonte e in via della Stazione. Ne dà notizia l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che spiega: ''Lo scorso anno, in via sperimentale, abbiamo spostato il mercato settimanale dall'originaria sede di via del Gioco e di via delle Grazie alle più centrali via della Stazione e via Piemonte. Visto il consenso positivo di questi mesi, registrato sia tra gli operatori che tra gli abitanti del posto, si ritiene opportuno prorogare tale spostamento fino al 31 dicembre 2020''.

Prorogati pertanto anche i provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare nelle zone interessate dal mercato settimanale. Fino al prossimo 31 dicembre, ogni mercoledì non festivo, dalle ore 6 alle ore 14, sarà interdetto il parcheggio e istituito il divieto di sosta con rimozione in via Piemonte fino all'intersezione con via della Stazione. Sarà inoltre interdetta la circolazione veicolare in via Piemonte, intersezione con via San Biagio e intersezione con la strada provinciale 23 della Vezza (ord. n. 30 del 15/1/2020 Polizia Locale).