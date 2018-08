''Ma quale Francigena, in

vacanza ci facciamo la via Appia''

Dopo la Basilicata, i viterbesi Giorgio e Romeo tornano ancora ''on the road''

12/08/2018 - 01:35



VITERBO - (S.C.) 630 chilometri, 24 paesi da attraversare tra 3 regioni diverse in 23 giorni e con circa 1000 euro di budget: sono questi i numeri che caratterizzano il cammino attraverso la via Appia che stanno affrontando i viterbesi Giorgio Canensi e Romeo Ierone.

A distanza di un anno dal loro ''Basilicata Coast to Coast'', i due ragazzi hanno deciso di rimettersi nuovamente in marcia per una nuova avventura lungo una delle strade romane più famose e meno battute del mondo. Partiti il 10 agosto da Roma - come mostra lo scatto che li ritrae alla partenza dal Colosseo - Giorgio e Romeo affronteranno il loro viaggio lento che il 2 settembre li porterà fino al porto di Brindisi.

''Crediamo che questa sia la naturale evoluzione del viaggio intrapreso l'anno scorso - ha detto Romeo Ierone pochi giorni prima della partenza -. Volevamo confrontarci con una sfida di un livello più elevato già dall'anno scorso dopo aver terminato il nostro primo viaggio''.

Ma perché due ragazzi dovrebbero spendere i loro giorni di ferie estive facendo una lunga scarpinata sotto il solleone estivo? ''A noi piace essere originali anche ad agosto - hanno risposto col sorriso i ragazzi -. A differenza della Francigena, la via Appia non è un percorso religioso. Magari non lo sappiamo ma potremmo essere tra i primi a farlo e a contribuire alla sua notorietà''.

I due viterbesi, ormai diventati ufficialmente dei ''camminatori seriali'', non hanno intenzione di fermarsi dopo questo viaggio, ma anzi già pensano alle prossime ferie. ''Il sogno è quello di affrontare la via Postumia - ha confessato Giorgio Canensi - ancora una strada romana, ma che stavolta collega Aquileia a Genova attraverso un lungo percorso di 930 chilometri.''

Insomma: non lasciatevi impressionare dalla distanza ed uscite a camminare. Sembra essere proprio questo il messaggio che le ''imprese'' di Giorgio e Romeo possono lasciare alla nostra pigra generazione. ''Uscite a passeggiare, dove volete, va bene pure ad Ibiza - concludono scherzando i ragazzi -. Per farlo va bene tutto, basta preparare uno zaino con dentro solo lo stretto necessario e partire. Passeggiare è sinonimo di prendersi del tempo per se stessi''.