''Lazio delle meraviglie'', la Regione finanzia il progetto di San Lorenzo Nuovo

Arriva l'ok della Pisana per ''Le signore di Torano abbracciano il S.s. Crocifisso''

07/09/2019 - 15:54



SAN LORENZO NUOVO - È di questi giorni la notizia che nell’ambito dell’iniziativa “Lazio delle Meraviglie-Estate 2019”, la Regione Lazio ha finanziato integralmente il progetto elaborato dal Comune di San Lorenzo Nuovo dal titolo “Le Signore di Torano abbracciano il SS Crocifisso”.

Il progetto, classificatosi al 20° posto su oltre 310 domande si prefigge di accorpare in un’unica serie di eventi due tra le feste religiose più sentite dalla comunità: la Madonna di Torano dell’8 settembre ed il S.S. Crocifisso del 14 settembre, due feste che, aldilà del pur importantissimo significato religioso, affondano le loro radici nella storia, nelle tradizioni e nella cultura di San Lorenzo Nuovo e che rappresentano un’opportunità anche per la promozione di importanti monumenti del territorio come la Tomba della Colonna e la scultura lignea del SS Crocifisso.

L’8 settembre, celebrazione della Madonna di Torano è la classica giornata dedicata alle Signore di Torano che si recheranno in processione con lo stendardo della Madonna di Torano presso l’omonimo santuario di campagna, ove sarà celebrata la Santa Messa. Come da tradizione le Signore, che fungeranno da madrine delle celebrazioni, sono state individuate tra le sedicenni del paese: quest’anno essendoci solo 4 ragazze in possesso dei i requisiti previste tutte e quattro avranno l’onore di rivestire il ruolo di Signora di Torano. Le Signore di Torano saranno Elena Berna, Gloria Mencini, Federica Pelliccia e Lara Piermattei. Nel pomeriggio invece saranno organizzati dall’Associazione Pro San Lorenzo, nello spazio antistante la chiesa di Torano, i giochi paesani e tante altre attività; la tradizionale merenda, che quest’anno servirà le tradizioni locali per le quali la nostra comunità si sente particolarmente vicina e partecipe.