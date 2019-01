La Viterbese alza il tiro:

nel mirino Pedro Neto

Il giocatore della Lazio è il desiderio. Affare difficile: Inzaghi lo conferma

15/01/2019 - 15:47



VITERBO - (f.c.) La Viterbese alza il tiro. Esce dalla serie C e si tuffa sulla A per questa finestra di calciomercato. I gialloblu hanno chiesto Pedro Neto, diciottenne in forza alla Lazio. Il ragazzo portoghese ha archiviato un’ottima prestazione, sabato scorso, contro il Novara in coppa Italia. Ha sfiorato anche l’assist perfetto fallito da Caicedo.

Un affare piuttosto difficile anche dal punto di vista economico, ma che farebbe comodo al giocatore, che troverebbe maggiore spazio per crescere, come alla Viterbese. Si attendono novità sugli sviluppi di una trattativa difficile, ma reale. Nel frattempo i biancocelesti stanno cercando gli accordi per un rinnovo contrattuale: Pedro Neto piace parecchio anche a Simone Inzaghi che non vorrebbe perderlo del tutto. La prossima partita potrebbe essere in panchina.