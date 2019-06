La Rai a Bassano Romano per raccontare le bellezze del paese

Il sindaco Emanuele Maggi plaude all'iniziativa supportata dal Polo Museale

13/06/2019 - 18:23



Nella giornata di oggi una troupe di RaiNews24 si è recata a Bassano Romano per realizzare un servizio dedicato alle bellezze artistiche del comune della bassa Tuscia.

A comunicarlo è lo stesso sindaco del paese, Emanuele Maggi, che sul suo profilo Facebook ringrazia il Polo Museale del Lazio per aver acconsentito alle riprese. Il servizio sarà “presto in onda”, in data ancora da definirsi, sul programma “AR Frammenti d’Arte”, condotto da Costantino D’Orazio, e permetterà a tutta l’Italia di entrare tra le mura di Villa Giustiniani Odescalchi, il palazzo un tempo proprietà degli Anguillara e oggi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali italiano.

Il programma, di sicuro, sarà un incentivo non di poco conto per il turismo locale e per esportare fuori dal territorio le bellezze della Tuscia.