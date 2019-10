Judo, incontro internazionale a Fabrica di Roma

L'evento è in programma domenica nella palestra comunale

Riceviamo e pubblichiamo dall'Uff. Sport Comune di Fabrica di Roma

FABRICA DI ROMA - Rappresentanza ufficiale di Inghilterra, Romania, Italia e selezione della Regione Emilia Romagna, questo il prestigioso avvenimento di judo che si terrà a Fabrica di Roma, palestra comunale, domenica 13 ottobre, con un’altra perla, sabato 12 pomeriggio, lezione di MGA per esperti e dedicata particolarmente alle forze dell’ordine, per apprendere tecniche per neutralizzare e rendere inoffensive eventuali persone in situazioni critiche.

Del judo occorre parlare per dare atto al Maestro Benemerito Gennaro Maccaro presidente del Comitato Regionale Lazio FIJLKAM sett. Judo, della enorme crescita del movimento sportivo del judo a Fabrica, dove , con la decisiva presenza del Comune di Fabrica di Roma, con il Sindaco Scarnati e l’Assessore Cimarra, in pochi anni si è resa la cittadina falisca indubbio centro di riferimento nazionale ed internazionale. I frutti si vedono sempre ed in particolare in questa occasione, dove la presenza di titolatissime rappresentative internazionali conferisce alla manifestazione fabrichese un tono al quale si è arrivati dopo anni di lavoro duro e redditizio, al quale la società storica di judo locale, la Yama Bushi del Maestro Domenico Petti, ha dedicato passione e competenza. Tutti potranno assistere alle gare di Domenica, ad ingresso libero e proporsi come allievi allo stage di sabato contattando la soc. Yama Bushi.

Va rimarcato che lo scorso anni al Maestro Maccaro , proprio per la sua grande amicizia con Fabrica di Roma, e per i suoi meriti di promozione dello sport , è stata conferita dal Sindaco Scarnati e dal Consiglio Comunale, la cittadinanza onoraria di Fabrica. Ci si aspetta una buona risposta da pare del pubblico di sportivi della provincia e della intera regione, non capitano tutti i giorni manifestazioni sportive di un valore tecnico così elevato e di tale importanza internazionale. Tutti hanno collaborato alla riuscita delle giornate di sport, per cui la attenzione e l’interesse per l’evento è sicuramente molto alto