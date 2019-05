Il Concorso musicale internazionale ha i suoi vincitori

1370 gli iscritti per una settimana di audizioni

14/05/2019 - 11:41



TARQUINIA - Il Concorso musicale internazionale Città di Tarquinia ha i suoi vincitori. Dopo un’intensa settimana di audizioni, con 1370 iscritti, per 46 scuole di tutt’Italia e 300 esecuzioni, la commissione ha indicato i nomi dei premiati.

Vincitori assoluti

Per il pianoforte Antonio Farroni dell’Ic “Ettore Sacconi”; per il clarinetto Marco Marrocco dell’Ic “San Tommaso d’Aquino” di Priverno; per il flauto Maddalena Lanfranco dell’Ic 'Mondovì 1'; per il violino Veronica Lunghini dell’Ic “Pietro Egidi” di Viterbo; per i gruppi strumentali da 6 a 10 elementi quello di sax dell’Ic “Giovanni Palatucci” di Montella; per l’orchestra l’Ic “Palatucci” di Montella; per i solisti fino a 16 Yumi Camilletti dell’Accademia Tarquinia Musica; per i solisti tra i 17 e i 20 anni Agnese Pacelli del liceo “Federico Enriques” di Roma; per la musica d’insieme il duo Cellupica-Xie dell’Ic “Marco Polo” di Roma; per i solisti tra i 18 e i 22 anni Alessandro Crescimbeni del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; per i solisti tra i 23 e i 30 anni Luca Mancini del conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila; per la musica d’insieme il quartetto Luna, Mazzoni, Necci, Quaranta del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.

Premi speciali

I premi speciali per la chitarra classica promossi dal Forum europeo del Lions International – Distretto 108 L sono andati a Sara Ercoli dell’Ic “Pietro Egidi” di Viterbo, ad Alessandro Dominguez, a Federica Sanzolini del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. I premi dell’Accademia Tarquinia Musica sono andati a Leonardo Cilento, Miriam D’Amico, Anna Primavera e Francesco Bertini. Il premio Lions club di Tarquinia, al miglior pianista residente nella città etrusca, è stato vinto da Stefan Valentin Onu, Margherita Parisi e Antonio Farroni. Il premio della ditta Cartolandia è andato al gruppo di sax dell’Ic “Giovanni Palatucci” di Montella.

Premiazione

La premiazione in forma di concerto, con i vincitori assoluti, si terrà il 19 maggio, dalle 16, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco. Doverosi e sentiti i ringraziamenti, per l’eccezionale lavoro svolto, alla commissione formata dai maestri Riccardo Belpassi, Giuliano Bisceglia, Alessandro Cammilletti, Giovanni Lorenzo Cardia, Fabio Renato D’Ettorre, Antonella Ceravolo, Piero Iacobelli, Mauro Marcaccio Giampio Mastrangelo e Alessandro Verrecchia.

Patrocini

Il concorso musicale Internazionale Città di Tarquinia ha il riconoscimento del Miur ed è patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Tarquinia, in collaborazione con l’Accademia Tarquinia Musica, il conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Lions club international e Lions sezione di Tarquinia