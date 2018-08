Ferragosto: ecco le attività aperte

L'assessore Mancini: ''Il prossimo anno faremo una mappatura delle attività''

14/08/2018 - 15:08



VITERBO - Attività commerciali e non, aperte domani 15 agosto. A segnalarle è l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che in queste ore ha contattato personalmente alcuni dei titolari.

''A Ferragosto saranno sicuramente operative le seguenti attività: la Farmacia dei Papi in via Cassia Nord 13/a e la Farmacia Petroselli in via C. Cattaneo (orari 8.30-13 e 16.30-20). Sempre in via C. Cattaneo sarà aperto il supermercato, cosi come lo sarà quello di viale B. Buozzi, nel rispetto degli orari festivi. Per quanto riguarda i bar: aperto quello di via m.llo Romiti, piazza della Rocca e Prato Giardino. La mattina anche il bar in via Roma. Mi risultano inoltre aperte le edicole in strada Teverina, piazza della Rocca, viale Trento, piazza Crispi, viale Bruno Buozzi, corso Italia, via C. Cattaneo, via S. Leonardo, strada santa Barbara, via Villanova via dei Bersaglieri, piazza dei Caduti, via Friuli, via Montello, piazza XX Settembre a Bagnaia, piazza M. Buratti a San Martino, all’ospedale di Belcolle e a piazza del Santuario a La Quercia. In via E. Fermi – prosegue l'assessore Mancini - saranno operativi per l'intera giornata la guardia medica e l’ambulatorio di cure primarie AmbuFest. Mi scuso con tutte quelle attività che saranno aperte, ma che non ho menzionato. Quest'anno abbiamo potuto fare questa piccola ricognizione. Il prossimo anno, mi impegnerò già da aprile, a fare una vera e propria mappatura delle attività commerciali, dei servizi sanitari e di tutte quelle attività necessarie a garantire servizi essenziali a cittadini viterbesi e turisti, durante la settimana di Ferragosto''.