RONCIGLIONE - Nonostante la classificazione “eccellente” delle acque del Lago di Vico, arriva uno stop temporaneo alla balneazione in un tratto specifico: si tratta dell’area identificata come “500 metri a sinistra della Punta del Lago”, corrispondente al punto di prelievo n. 006.
Il provvedimento, firmato dal sindaco, fa seguito a una comunicazione ufficiale di ARPALazio, che nei campioni raccolti il 21 maggio ha rilevato un superamento dei limiti di Escherichia Coli, batterio indicatore di contaminazione fecale e potenziale rischio per la salute pubblica.
La decisione è stata presa in applicazione delle linee guida regionali sulla qualità delle acque balneabili, contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 15 aprile 2025. Secondo tali norme, in caso di superamento dei limiti microbiologici, scatta l’obbligo di emettere un’ordinanza di divieto alla balneazione.
Va sottolineato che la classificazione “eccellente” delle acque, riportata nel documento ufficiale della Regione Lazio, è basata sui dati raccolti nel periodo 2021–2024. La qualità complessiva resta quindi molto alta, ma la presenza anomala rilevata nei giorni scorsi impone un divieto temporaneo a scopo precauzionale.
Il divieto resterà in vigore fino a nuovi accertamenti da parte degli enti competenti. Se le prossime analisi confermeranno il rientro dei valori entro i limiti di legge, l’area verrà nuovamente dichiarata balneabile.