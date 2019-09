''Ceramichiamo'', workshop di modellazione dell'argilla con Paola Ramondini

Il 14 settembre, al museo ''Francesco Spallone'' di Barbarano Romano, per la Biennale d'arte ceramica contemporanea della Tuscia e dell'Allumiere

11/09/2019 - 16:24



BARBARANO - Continuano le iniziative culturali della Biennale d'arte ceramica contemporanea della Tuscia e dell’Allumiere. Al museo ''Francesco Spallone'' di Barbarano Romano, il 14 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30, l'artista Paola Ramondini sarà protagonista di ''Ceramichiamo'', un workshop sulla modellazione dell'argilla dedicato sia ai bambini sia agli adulti. 'Siamo soddisfatti per questo inizio - afferma l'organizzatrice della Biennale Maria Grazia Morsella -.

All'inaugurazione della mostra era presente un pubblico molto numeroso. Paola è un'artista affermata e apprezzata. Con lei, sabato, andremo alla scoperta di come si lavora l'argilla e di quanti oggetti si possono realizzare con questo straordinario materiale'. L'esposizione della Biennale, con le opere della stessa Ramondini e di Fabio Castelli, Riccardo Paolucci e Daniela Vacca ospitate nel museo 'Francesco Spallone', rimarrà aperta al pubblico fino al 30 settembre.

''Voglio ringraziare – conclude Maria Grazia Morsella - gli artisti per la straordinaria partecipazione e l'impegno, il personale del museo per la preziosa disponibilità, il sindaco Rinaldo Marchesi e l'antiquario Riccardo Rosati, per il supporto incondizionato, e tutta Barbarano Romano per l’accoglienza''. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, chiamando al 333 2217089 e al 320 0634682 (5 euro il costo per i bambini, 10 euro per gli adulti).

La Biennale d’arte ceramica contemporanea della Tuscia e dell’Allumiere ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Barbarano Romano e del Parco Marturanum e vede la collaborazione del laboratorio d’arte L’Officina delle idee di Tarquinia e il sostegno di Podere Giulio e Società Agricola Girasole. Per informazioni è possibile visitare la pagina facebook della manifestazione.