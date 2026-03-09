Capranica, in scena lo spettacolo Ci prendesse un colpo: la svolta della vita

Domenica 15 marzo alle ore 18:30 al Teatro Francigena

09/03/2026 - 17:10



CAPRANICA – Domenica 15 marzo alle ore 18:30 in scena “Ci prendesse un colpo: la svolta della vita” al Teatro Francigena di Capranica.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del Francigena Live Festival organizzato dal Comune di Capranica in collaborazione con ATCL, il circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Scritta da Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Simone Giacinti, la pièce si avvale della regia di Andrea Palotto e vede in scena un cast d’eccezione composto da Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Simone Giacinti.

La trama ruota intorno a quattro protagonisti apparentemente molto diversi tra loro, ma accomunati da un passato che ha negato loro la realizzazione dei propri sogni e da una forte voglia di riscatto.

Con una regia sapiente e un cast affiatato, “Ci prendesse un colpo” promette di essere uno spettacolo capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. La storia, con i suoi temi attuali e i personaggi ben costruiti, offre uno spaccato realistico e al contempo divertente della vita di chi non si arrende di fronte alle difficoltà.