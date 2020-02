Bisceglie-Viterbese 0 a 1, decisivo Volpe

Gialloblù subito in vantaggio nel primo tempo. Inutile il forcing finale dei pugliesi

26/02/2020 - 20:55



VITERBO – Contro una squadra che non segna ormai da più di 400 minuti la Viterbese vince e guarda ai play off con ottimismo. Ma quanta sofferenza per avere ragione dei nerostellati pugliesi, parsi volenterosi ma sconclusionati e privi di idee. I gialloblù reggono con le unghie e con i denti fronteggiando la formazione di Gianfranco Mancini con un indomabile spirito di sacrificio.

Bisceglie col 3-5-2 che deve fare a meno degli acciaccati Ebagua, Gatto e Zibert ma recupera Karkalis dalla squalifica. Trovade o Rafetraniaina a supporto dell'unica punta Montero. Per la Viterbese squalificati De Falco e Tounkara, infortunati Palermo, Sibilia e Besea. Nessun dubbio sul modulo: classico 3-4-1-2 con Bensaja a supporto di Volpe e Bunino.

Si comincia al piccolo trotto, Volpe viene anticipato da Hristov (6') poi, all'11', arriva il gol dei gialloblù. Lancio in profondità di De Giorgi verso Volpe che colpisce di prima intenzione, Casadei fuori posizione, palla in rete. I tifosi di casa cominciano a protestare: mugugni ed invettive che esploderanno a fine primo tempo (e poi a fine partita...) con una vera e propria contestazione nei confronti della società nerostellata. Un sinistro a rientrare di Rafetraniaina costringe De Giorgi a salvare la propria squadra con un bell'intervento che determina il primo angolo della partita (29'). Per il resto il nulla assoluto, Montero ed Urso entrano in contatto in area laziale, l'arbitro sorvola. Partita con tanti falli, spezzettata in maniera eccessiva. Prima palla gol per il Bisceglie al 43' quando Diallo lancia, Biggeri scivola e non prende il pallone, la sfera esce sul fondo ma brividi assortiti dovuti al manto erboso. Mentre i giocatori nerostellati escono all'intervallo la contestazione monta furibonda.

Le cose non migliorano, per i pugliesi, nella ripresa. Un destro svirgolato di Hristov provoca ulteriori proteste da parte dei tifosi di casa. Biggeri si sporca i guanti al 5' quando Trovade calcia una punizione parata dal portiere ospite. Al 7' Mastroippolito approfitta di un rimpallo in area per colpire in pieno l'incrocio dei pali, sulla ribattuta del legno la palla sulla testa di Montero ma finisce alta da due passi. Chi pensa ad un Bisceglie più incisivo si sbaglia di grosso. I pugliesi, infatti, nonostante la pressione, non solleticano più di tanto Biggeri. Al 30' Bunino semina il panico poi serve Molinaro che perde l'attimo per raddoppiare. Para Casadei su tiro di Bunino (32') quindi, al 35', angolo di Trovade per la testa di Hristov, palla fuori. Al 39' ancora nerostellati con un colpo di testa di Petris sugli sviluppi del quarto calcio d'angolo, la sfera fa la barba al palo. Finale in cui il Bisceglie ci prova fino alla fine ma la Viterbese si chiude benissimo e va a vincere con merito mentre i sostenitori pugliesi urlano la loro disapprovazione nei confronti della loro squadra.

BISCEGLIE – VITERBESE 0-1

BISCEGLIE (3-5-2): Casadei; Diallo (17' st Armeno), Hristov, Joao Da Silva (7' st Ungaro); Mastrippolito, Nacci (36' st Petris), Rafetraniaina (17' st Abonckelet), Trovade, Karkalis; Montero, Longo (7' st Turi). A disp. Messina, Camporeale, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri. All. Gianfranco Mancini

VITERBESE (3-4-1-2): Biggeri; De Giorgi, Negro, Baschirotto; Urso, Antezza (43' st Errico), Bezziccheri (28' st Bianchi), Simonelli (18' st Molinaro); Bensaja; Volpe (18' st Markic), Bunino. A disp. Pini, Vitali, De Santis, Scalera, Menghi, Corinti, Zanoli, Maraolo. All. Antonio Calabro

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

MARCATORI: 11' pt Volpe

NOTE: Spettatori 300 circa di cui 106 paganti e 12 ospiti (assenti una larga parte dei 916 abbonati). Incasso di 409 euro. Espulso al 50' st mister Mancini per proteste. Ammoniti: Rafetraniaina, Longo, Diallo, Bezziccheri, Volpe, De Giorgi, Montero, Negro, Antezza. Angoli: 5-0. Recupero: pt 1' st 4'