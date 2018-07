''110 e lode alla University of Greenwich''

Caio, figlio della dott.ssa Adriana Coelho, si laurea con il massimo dei voti in ingegneria informatica

20/07/2018 - 17:59



VITERBO - I migliori auguri per la Laurea magistrale in ''Maths and computing - percorso di ingegneria informatica e matematica'' brillantemente conseguita con la massima votazione di 110 e lode presso la prestigiosa ''University of Greenwich'' di Londra da Caio Estevao De Castro Martins.

Figlio della dr.ssa Adriana Coelho psicologa titolare del Centro Polifunzionale per bambini di Viterbo ha ricevuto il Diploma di Laurea Magistrale nel corso di una solenne cerimonia svoltasi presso l’università londinese cui hanno partecipato i primi tra tutti coloro che hanno conseguito il massimo dei voti.

Grande soddisfazione per la dr.ssa Coelho, nota per essere stata insignita del Primo Premio Regione Lazio consegnatole dal Presidente Zingaretti quale ideatrice di un inedito e interessante progetto didattico riguardante i bambini in età prescolare, per la proposta di dottorato di ricerca rivolta dall’Università londinese al figlio in materia di neuro feedback nei disturbi dell’apprendimento.

In merito risulterà interessante un’interazione tra il Centro Polifunzionale di Viterbo.

Si apprezza la professionalità e il costante impegno dei due cittadini italiani, madre e figlio, che mantengono alta l’immagine di un’Italia positiva nel mondo.

Nicola Frangipane