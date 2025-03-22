Weekend di gare per lASD Libertas Pilastro Pattinaggio: atlete in pista ad Anguillara e Roma

22/03/2025 - 09:38



VITERBO - L’ASD Libertas Pilastro Pattinaggio si sdoppia per le gare, infatti sabato 22 ai campionati interprovinciali di solo dance che si disputeranno ad Anguillara Sabazia con le istruttrici Alessia Marchetti, Erica Salta e Giada Malavasi saranno in pista 13 atlete: Maria Casciani, Nina Savoia, Vanessa Cerica, Giada Morelli, Valentina Tartaglia, Romilda Cascio, Angelica Silvestri, Aurora Arcangeli, Annalisa Cardella, Aurora Cianchelli, Asia Baldini, Gioia Colella, Giorgia Colella.

Domenica 23 sarà la volta delle atlete del singolo nel Trofeo Lazio Gold, con le istruttrici Maurizia Burioni e Elisa Petroselli 6 atlete scenderanno sulla pista del Divino Amore a Roma: Noemi Gatta, Myriam Picone, Eva Belcapo, Victoria Zecca, Rachele Trippini e Ariel Quattrociocchi.

A tutte le ragazze un grosso “in bocca al lupo” e forza mettete tutto l’impegno e la determinazione e i risultati arriveranno.

Un altro fiore all’occhiello per la nostra famiglia, la nostra istruttrice Gioel Carbone alla segreteria del Panathlon Junior Viterbo Club l’augurio di un proficuo lavoro in questo nuovo impegno.

Inoltre sono in programma alcune manifestazioni nei prossimi mesi di aprile e maggio con il 31° Meeting di Primavera, il 15° Trofeo delle Stelline e altre con l’ente di promozione sportiva ACSI.