Webinar il 17 gennaio sugli strumenti e opportunità delle comunità energetiche rinnovabili e solidali

10/01/2025 - 17:55



VITERBO - 'Incentivi e Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali - guida pratica all'interazione con il GSE'. Questo il titolo del webinar gratuito in programma il prossimo 17 gennaio, dalle ore 10 alle 11, ed organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo insieme alla sua Azienda speciale Centro Italia ed in collaborazione con Anci Lazio.

L'iniziativa rientra nella collaborazione siglata nell'ambito delle progettualità portate avanti sui temi dell'efficientamento energetico e la realizzazione di percorsi innovativi per il supporto delle Comunità Energetiche e punta ad offrire una panoramica ed esempi concreti su come accedere e utilizzare i contributi GSE per le energie rinnovabili condivise.

In particolare l'Ente camerale ha aderito al progetto 'La sostenibilità ambientale: Transizione Energetica', finanziato dal Fondo Perequativo 2023-24 di Unioncamere e realizzato con la collaborazione dell'Azienda speciale Centro Italia. Il programma prevede eventi di informazione e formazione, desk tematici, tavoli di progettazione territoriali sulle CER, materiali promozionali e sportello informativo on line. ANCI Lazio è invece impegnata nel territorio regionale nella gestione del progetto europeo COMANAGE, che mira a creare uno spazio di confronto e collaborazione per le CER, fornendo strumenti di supporto in ambito legale, tecnico, comunicativo e sociale.

Relatore dell'evento sarà l'ingegner Gabriele Magni, esperto di CER e Hub Manager del progetto europeo COMANAGE

Per poter partecipare al webinar, il link di registrazione è:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_F4Kf5Yn0Sxai920AWH3Jow