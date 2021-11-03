Webinar gratuito Comunità energetiche e competività

Promosso dalla Camera di Commercio Rieti-Lazio

03/11/2021 - 09:49



Viterbo - Venerdì 12 novembre 2021 a partire dalle ore 10,30 è in programma il webinar gratuito 'Comunità energetiche e competitività: nuove opportunità per le PMI' promosso nell'alto Lazio dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo.

La transizione ecologica, tema al centro della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è sempre più attuale e centrale nelle scelte politiche del nostro Paese e rappresenta un’importante sfida per rispondere alle esigenze globali di uno sviluppo sostenibile, anche in vista delle opportunità collegate al Piano Next generation EU.

In questo contesto l’incontro costituisce un approfondimento sul tema delle Comunità energetiche (CER) e sui nuovi modelli di autoconsumo collettivo che consentono a imprese, comunità locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; si parlerà anche dei benefici economici, ambientali e sociali delle CER e delle possibili tecnologie da utilizzare anche nell’ottica di favorire la transizione sostenibile del territorio.