VITORCHIANO - La Regione Lazio ha approvato la graduatoria dei contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, includendo tra i beneficiari Vitorchiano, che riceverà 377.000 euro. Il comune è uno dei 28 selezionati tra i territori con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti.
“Il progetto approvato e finanziato – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici, Federico Cruciani – è stato sviluppato per garantire il massimo comfort ambientale e considerare le esigenze degli utenti. I lavori prevedono la messa a norma degli impianti tecnologici, con particolare attenzione agli impianti antincendio, elettrici e illuminotecnici, quest’ultimo fondamentale per valorizzare la bellezza storica e culturale della sede comunale”.
Tra gli interventi previsti vi sono anche lavori straordinari sulle finiture superficiali, comprese coperture, intonaci e rivestimenti lignei, oltre alle attività correlate sugli impianti.
Il sindaco Ruggero Grassotti ha sottolineato l’importanza del finanziamento:
“Possiamo condividere con grande soddisfazione un risultato che appartiene a tutta la comunità. L’opera di ammodernamento permetterà di esaltare la bellezza e la fruibilità del palazzo comunale, riportandolo a essere un punto di riferimento identitario e culturale per tutti noi”.
Il progetto si inserisce in un ampio piano di tutela e valorizzazione del borgo, avviato nel 2011, che ha già portato alla realizzazione di interventi significativi, tra cui:
il marciapiede lungo Via Borgo Cavour,
l’illuminazione artistica della rupe ovest,
la nuova pavimentazione di Piazza Umberto I,
l’adeguamento sismico della scuola di Via Manzoni,
la nuova mensa scolastica,
la sistemazione dei giardinetti di Largo Guglielmi e dell’area adiacente al parcheggio multipiano.
“A questi interventi se ne aggiungono altri già in itinere – aggiunge il sindaco – come il recupero della Chiesa di San Pietro, la nuova pavimentazione del parcheggio della Cella e, auspicabilmente, il recupero del tetto e del pavimento della Chiesa di Sant’Amanzio, per la quale sono in corso richieste di finanziamento e dialoghi con la Regione Lazio”.
L’assessore Cruciani conclude:
“Un risultato importante, motivo di orgoglio per tutta la comunità, che conferma la capacità progettuale del Comune di Vitorchiano. La Regione Lazio ha riconosciuto la validità delle nostre proposte, premiando la programmazione con cui partecipiamo ai bandi per consegnare ai cittadini e ai visitatori un borgo sempre più curato, fruibile, sicuro e ricco di storia”.