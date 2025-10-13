Vitorchiano ottiene 377.000 euro dalla Regione Lazio per lammodernamento del palazzo comunale

Interventi su impianti, finiture e valorizzazione storica

13/10/2025 - 07:02



VITORCHIANO - La Regione Lazio ha approvato la graduatoria dei contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, includendo tra i beneficiari Vitorchiano, che riceverà 377.000 euro. Il comune è uno dei 28 selezionati tra i territori con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti.

“Il progetto approvato e finanziato – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici, Federico Cruciani – è stato sviluppato per garantire il massimo comfort ambientale e considerare le esigenze degli utenti. I lavori prevedono la messa a norma degli impianti tecnologici, con particolare attenzione agli impianti antincendio, elettrici e illuminotecnici, quest’ultimo fondamentale per valorizzare la bellezza storica e culturale della sede comunale”.

Tra gli interventi previsti vi sono anche lavori straordinari sulle finiture superficiali, comprese coperture, intonaci e rivestimenti lignei, oltre alle attività correlate sugli impianti.

Il sindaco Ruggero Grassotti ha sottolineato l’importanza del finanziamento:

“Possiamo condividere con grande soddisfazione un risultato che appartiene a tutta la comunità. L’opera di ammodernamento permetterà di esaltare la bellezza e la fruibilità del palazzo comunale, riportandolo a essere un punto di riferimento identitario e culturale per tutti noi”.

Il progetto si inserisce in un ampio piano di tutela e valorizzazione del borgo, avviato nel 2011, che ha già portato alla realizzazione di interventi significativi, tra cui:

il marciapiede lungo Via Borgo Cavour ,

l’ illuminazione artistica della rupe ovest ,

la nuova pavimentazione di Piazza Umberto I ,

l’ adeguamento sismico della scuola di Via Manzoni ,

la nuova mensa scolastica ,

la sistemazione dei giardinetti di Largo Guglielmi e dell’area adiacente al parcheggio multipiano.

“A questi interventi se ne aggiungono altri già in itinere – aggiunge il sindaco – come il recupero della Chiesa di San Pietro, la nuova pavimentazione del parcheggio della Cella e, auspicabilmente, il recupero del tetto e del pavimento della Chiesa di Sant’Amanzio, per la quale sono in corso richieste di finanziamento e dialoghi con la Regione Lazio”.

L’assessore Cruciani conclude: