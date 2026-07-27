Vitorchiano celebra il gusto: torna la 46ª Sagra del Cavatello tra tradizione, musica e divertimento

Dal 30 luglio al 2 agosto quattro serate in Piazza Roma dedicate al celebre cavatello vitorchianese con gastronomia, spettacoli e balli nel cuore del borgo

27/07/2026 - 15:15



VITORCHIANO – Tutto pronto a Vitorchiano per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la 46ª Sagra del Cavatello, in programma da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026. Quattro serate all'insegna della tradizione gastronomica, della musica e dell'intrattenimento animeranno Piazza Roma, nel centro storico del 'Borgo Sospeso' della Tuscia.

Organizzata dalla Pro Loco di Vitorchiano, la manifestazione rende omaggio al cavatello fatto a mano, simbolo della cucina locale, proponendo un ricco programma che unisce il piacere della tavola a spettacoli musicali e serate danzanti.

Il cavatello vitorchianese, dal 2017 riconosciuto come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) dalla Regione Lazio, rappresenta una delle eccellenze del territorio. Un importante riconoscimento ottenuto grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, della Pro Loco e di tutti i volontari che, anno dopo anno, contribuiscono alla riuscita della manifestazione.

La sagra è diventata negli anni un appuntamento di riferimento non solo per i cittadini, ma anche per i numerosi visitatori che scelgono Vitorchiano per scoprire le sue tradizioni, il patrimonio storico e le specialità gastronomiche. Proprio durante l'edizione del 2025 fu inaugurata l'illuminazione artistica della rupe ovest, un intervento che ha valorizzato uno dei luoghi più caratteristici del paese, realizzato anche seguendo le indicazioni dell'associazione I Borghi più Belli d'Italia, di cui Vitorchiano fa parte.

«La Sagra del Cavatello è una delle principali e più longeve iniziative dell'estate di Vitorchiano – commenta l'amministrazione comunale – e ringraziamo ancora una volta la Pro Loco con i suoi volontari per l'organizzazione di questa importante manifestazione. Ricordiamo inoltre che i cavatelli vitorchianesi, grazie a un grande impegno di Comune e Pro Loco, sono stati inseriti nove anni fa nella lista delle ricette tipiche del Lazio. La valorizzazione e la promozione del nostro territorio passa anche attraverso la gastronomia locale e le sue peculiarità».

Per quattro giorni Vitorchiano sarà dunque il punto d'incontro tra sapori autentici, convivialità e tradizione, confermando la Sagra del Cavatello come uno degli eventi simbolo dell'estate nella Tuscia.