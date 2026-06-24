Vitorchiano, riconoscimento internazionale per una realtà della ristorazione locale

Assegnato il Best of Award of Excellence del Wine Spectator Restaurant Awards Program 2026 per la qualità della carta dei vini e del programma enologico

24/06/2026 - 09:34



VITORCHIANO – Un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale premia l'eccellenza enogastronomica della Tuscia. Il Resort Nando al Pallone di Vitorchiano entra ufficialmente tra i ristoranti premiati dal Wine Spectator Restaurant Awards Program 2026, ottenendo il Best of Award of Excellence, uno dei più autorevoli riconoscimenti mondiali dedicati alle carte dei vini e ai programmi enologici della ristorazione.

Il premio, assegnato dalla rivista americana Wine Spectator, rappresenta uno dei più importanti attestati di qualità nel panorama della ristorazione internazionale e viene conferito ai ristoranti che si distinguono per l'eccellenza della propria carta dei vini, la profondità della selezione, la qualità del servizio e la valorizzazione della cultura enologica.

Per il Resort Nando al Pallone si tratta di un traguardo che assume un valore particolare non solo per la struttura, ma anche per la provincia di Viterbo e per l'intero territorio della Tuscia, contribuendo a promuovere un patrimonio enogastronomico che continua a distinguersi anche oltre i confini nazionali.

Fondato nel 1971 da Nando Canestro e guidato dal 1994 dal figlio Daniele Canestro, il Resort rappresenta oggi una delle realtà di riferimento del panorama enogastronomico italiano. Nel corso di oltre cinquant'anni di attività ha costruito una delle più importanti collezioni private dedicate al vino, con una cantina che custodisce oltre 70.000 bottiglie e una carta composta da oltre 4.000 etichette provenienti dall'Italia e dalle più prestigiose regioni vitivinicole del mondo.

Il programma del vino si distingue per l'ampiezza della proposta, la presenza di numerose annate storiche, verticali complete, grandi formati e una selezione costruita negli anni con particolare attenzione ai grandi territori del vino, tra cui Borgogna, Champagne, Loira, Piemonte, Toscana e Alto Adige.

Elemento simbolo del resort è la storica cantina scavata nel tufo, diventata negli anni il cuore del progetto e luogo di visita per appassionati, professionisti e produttori provenienti da tutta Italia.

La cucina è guidata dallo Chef Marco Milioni, alla guida della brigata dal 1997, mentre il servizio del vino è affidato al sommelier e maître Daniele Platti, presente nel resort dal 2018. Il titolare Daniele Canestro è sommelier certificato AIS, FISAR e ONAV, testimonianza di una costante attenzione alla formazione e alla cultura del vino.

Il Resort è inoltre sede provinciale AIS Viterbo e organizza ogni anno eventi dedicati alla divulgazione della cultura enologica come Vinando, Franciacorta sotto le Stelle, Champagne Day e Wine Evolution, appuntamenti che negli anni hanno richiamato migliaia di appassionati contribuendo alla valorizzazione del territorio.

“Ricevere un riconoscimento internazionale come il Best of Award of Excellence rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. È il risultato di oltre cinquant'anni di lavoro, passione e ricerca continua, ma soprattutto è un premio condiviso con tutto il nostro staff, con i produttori che negli anni ci hanno accompagnato e con i nostri ospiti, che ogni giorno scelgono di vivere un'esperienza costruita attorno alla cultura del vino. Siamo felici che questo traguardo contribuisca anche a dare ulteriore visibilità alla Tuscia e al suo straordinario patrimonio enogastronomico”.