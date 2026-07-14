Vitorchiano, 380mila euro per il restyling del Palazzo comunale: al via ladeguamento degli impianti

Lassessore Cruciani: «Risorse confermate, liter entra nella fase operativa. Lobiettivo è restituire alla comunità una sede più sicura, efficiente e valorizzata»

14/07/2026 - 14:59



VITORCHIANO – Un investimento da quasi 380mila euro per migliorare sicurezza, funzionalità e valorizzazione del Palazzo comunale di Vitorchiano. L’amministrazione annuncia l’avvio della fase più operativa dell’iter per l’adeguamento degli impianti tecnologici dello storico edificio, grazie a un finanziamento regionale complessivo di 379.914,48 euro.

L’assessore ai Lavori pubblici Federico Cruciani ha comunicato l’assegnazione del CUP (Codice unico di progetto) C94E22000140001, passaggio che formalizza la prenotazione della spesa e conferma le risorse destinate all’intervento.

Il finanziamento era stato ammesso nel 2025 dalla Regione Lazio nell’ambito dei contributi per le opere pubbliche rivolti ai Comuni con più di 5mila abitanti. Con la determina numero 274 di fine giugno 2026, l’Ufficio tecnico comunale ha completato alcuni passaggi amministrativi fondamentali, dopo l’approvazione in Consiglio comunale del bilancio e l’affidamento della gestione del procedimento all’architetto Pierangelo Arcangeli, nominato Responsabile unico di progetto.

Gli interventi riguarderanno principalmente la messa a norma degli impianti tecnologici del palazzo comunale. Previsto l’adeguamento dell’impianto antincendio e di quello elettrico, oltre al rifacimento del sistema di illuminazione, pensato non solo per migliorare il comfort di cittadini e personale, ma anche per valorizzare gli elementi architettonici e artistici presenti nelle sale dello storico edificio.

«I fondi saranno interamente convogliati in un piano di messa a norma degli impianti tecnologici – spiega l’assessore Cruciani –. L’obiettivo è restituire alla comunità un palazzo comunale più sicuro, efficiente e accessibile, valorizzandone al tempo stesso il patrimonio storico e culturale».

Il progetto prevede inoltre interventi straordinari sulle finiture superficiali, con il recupero degli intonaci, dei rivestimenti in legno e la manutenzione delle coperture.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Ruggero Grassotti, che inserisce l’opera nel più ampio programma di tutela e riqualificazione del patrimonio comunale.

«Questo importante cantiere rappresenta un ulteriore tassello della strategia avviata negli ultimi anni – sottolinea il primo cittadino –. Un percorso che ha già consentito la realizzazione di interventi significativi sul territorio, dalla riqualificazione urbana agli edifici scolastici, fino alla valorizzazione degli spazi pubblici».

Parallelamente, l’amministrazione comunale prosegue il lavoro su altri interventi già programmati, tra cui il recupero dell’ex chiesa di San Pietro, destinata a diventare un auditorium, la sistemazione del tetto e del pavimento della chiesa di Sant’Amanzio e la nuova pavimentazione del parcheggio della Cella.

Per Vitorchiano si apre dunque una nuova fase di investimenti dedicati alla conservazione e alla modernizzazione degli edifici pubblici, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, servizi e valorizzazione dell’identità storica del borgo.