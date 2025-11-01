Viterbo presenta il Pums: il piano per una mobilità più sostenibile e una città più vivibile

Durante lincontro pubblico del 28 ottobre a Valle Faul, illustrati gli obiettivi e le azioni del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

01/11/2025 - 07:59

di Francesco Maria Ricci

VITERBO – Si è svolta martedì 28 ottobre, presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Valle Faul, la presentazione in anteprima del Pums – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Viterbo. L’incontro, promosso dall’assessorato alla viabilità e mobilità sostenibile, ha visto la partecipazione del sindaco Chiara Frontini, dell’assessore Emanuele Aronne, dei progettisti di TPS Pro srl e di numerosi cittadini.

Il Pums rappresenta un piano strategico decennale che guiderà le scelte future in materia di trasporto pubblico, ciclabilità, gestione del traffico e parcheggi, con l’obiettivo di rendere Viterbo una città più accessibile, meno inquinata e più sicura.

“Questo piano – ha dichiarato l’assessore Emanuele Aronne – servirà a trovare un equilibrio nel medio e lungo periodo. Il problema principale nasce dalle automobili, che dobbiamo disincentivare a utilizzare: il livello di inquinamento è agghiacciante. Dobbiamo creare le condizioni perché l’auto diventi un’alternativa, non la regola”.

Durante la presentazione, la progettista Laura Montoni del team TPS Pro, insieme ai colleghi Enrico Fedeli e Giovanna Montoro, ha illustrato le principali linee guida del piano, articolate in cinque macro-ambiti: mobilità collettiva, con il potenziamento delle reti di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e la creazione di nuovi capolinea dislocati; mobilità attiva, con il rafforzamento delle reti pedonali e ciclabili e la connessione dei percorsi esistenti in una rete unitaria; mobilità privata, con interventi sulla viabilità, la regolamentazione delle aree di sosta e la revisione dei sensi unici; mobilità e rigenerazione urbana, con un piano specifico per il centro storico e azioni dedicate a frazioni e aree turistiche ed infine mobilità e innovazione urbana, con politiche per una gestione logistica più efficiente e sostenibile.

“Abbiamo cercato di integrare questi cinque temi in modo coerente – ha spiegato Montoni – per migliorare la mobilità nel suo insieme, potenziare il trasporto pubblico, ridurre l’incidentalità e favorire l’uso di mezzi alternativi all’auto privata”.

Tra gli obiettivi principali del Pums figurano la riduzione degli incidenti stradali, l’aumento dell’uso dei mezzi pubblici, la creazione di percorsi verdi e pedonali, il miglioramento della qualità dell’aria e la diminuzione del consumo di carburanti tradizionali.

L’incontro si è concluso con un dibattito partecipato, in cui i cittadini hanno sollevato questioni legate al traffico, alla carenza di parcheggi e alla necessità di incentivare l’uso delle aree di sosta esterne alle mura.

Il Pums, denominato “MuoVT Viterbo”, segna un passo decisivo verso una nuova visione della mobilità urbana, fondata su sostenibilità, accessibilità e innovazione.