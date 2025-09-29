Viterbo corre verso il futuro: la Mezza Maratona Città dei Papi conquista tutti

Frontini e Sberna: Un successo da replicare, segno di una città unita e proiettata in Europa

29/09/2025 - 07:01

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Ventuno chilometri che hanno trasformato il cuore della città in una festa di sport, partecipazione ed entusiasmo collettivo. La prima Mezza maratona “Città dei Papi”, promossa dal Parlamento europeo con la Commissione europea e organizzata in collaborazione con Opes nell’ambito della Settimana europea dello sport Be Active, ha raccolto un successo oltre le aspettative.

«Una scelta azzeccata, alla quale dare continuità», commenta la sindaca Chiara Frontini, sottolineando come l’evento abbia proiettato Viterbo in una dimensione nazionale e internazionale:

«Questa manifestazione ha consolidato l’identità di una città dinamica, inclusiva e aperta all’innovazione. La grande partecipazione, anche alla corsa non competitiva, dimostra che siamo sulla strada giusta. Ringrazio il Parlamento e la Commissione europea, la vicepresidente dell’Europarlamento Antonella Sberna, Opes, Viterbo Runners e tutte le associazioni sportive e del terzo settore che hanno reso possibile questa splendida giornata».

Un ringraziamento speciale, da parte della prima cittadina, anche a chi ha garantito l’organizzazione e la sicurezza: la polizia locale, i volontari di protezione civile, le forze dell’ordine, le forze armate e tutte le articolazioni dell’amministrazione comunale.

La vicepresidente dell’Europarlamento Antonella Sberna, che ha fortemente voluto la mezza maratona, ha ribadito l’importanza dell’evento come occasione di coesione:

«Questa giornata è stata possibile grazie all’impegno di tutti: atleti, istituzioni, associazioni, volontari. Ma soprattutto grazie ai cittadini, che hanno trasformato le strade di Viterbo in un palcoscenico di festa e partecipazione. La vittoria più bella è stata vedere una comunità correre insieme».

Sberna ha poi sottolineato come la Half Marathon sia stata molto più di una gara: «Non è solo un traguardo sportivo, ma un grande atto di condivisione. Dimostra che Europa e Italia si costruiscono ogni giorno attraverso inclusione e solidarietà».

Sostenuta da Coni, Cip, Sport e Salute, Comune e Provincia di Viterbo e Regione Lazio, la mezza maratona ha saputo unire generazioni diverse, famiglie, giovani e associazioni in un’unica grande cornice di festa.

Viterbo ha risposto con entusiasmo, trasformando l’evento in un’occasione di identità collettiva e orgoglio. La promessa delle istituzioni è chiara: la “Città dei Papi” tornerà a correre anche nelle prossime edizioni.