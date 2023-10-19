Viterbo 19° provincia in Italia per rapporto interrogatori/abitanti

Nel Lazio invece si attesta 2° dietro a Latina

19/10/2023 - 07:39

di Gabriele Mazzetti

VITERBO - Sono oltre 830 mila gli interrogatori di indagati, fermati e detenuti che si svolgono in un anno in Italia, ovvero una di media 2276* al giorno, con la Calabria prima regione nel rapporto 'interrogatori per abitanti' (1 interrogatorio ogni 54 abitanti) seguita da Basilicata (1/55 ab.) e Liguria (1/56 ab.). E' quanto emerge da un'analisi su dati Istat di Cedat 85, azienda italiana attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Realizzata in concomitanza con l'entrata in vigore (dal 30 giugno) dell'obbligatorietà di interrogatori audio/video per indagati e detenuti come stabilito dalla Riforma 'Cartabia' della Giustizia. L'indagine mette in evidenza come livello provinciale al primo posto per 'densità' di interrogatori c'è Vibo Valentia (1/41 ab.) seguita da Isernia (1/42 ab.), con Imperia e Crotone (1/48 ab.) appaiate al terzo posto.

Dal punto di vista dei numeri assoluti la Regione nella quale si tengono più interrogatori è la Lombardia, erano quasi 130 mila (129.756) nel 2021, seguita dalla Sicilia (79.850), che supera di poco la Campania (79.624). A primeggiare tra le province, invece, ci sono quelle con i maggiori centri urbani: con una media di 151 interrogatori al giorno si aggiudica la prima piazza la provincia di Roma, mentre, con 141 e 109 interrogatori, completano il podio la provincia di Milano e quella di Napoli.

Nel 2021 oltre il 70% degli interrogatori avvenuti nel Lazio si sono svolti a Roma (55.002). Il Lazio risulta essere la quarta regione italiana per numero di interrogatori (76.170), il piazzamento scende al dodicesimo posto se si guarda alla 'densità' di escussioni, ovvero il rapporto interrogatori/abitanti (1/75 ab.).

Per numeri assoluti la provincia di Roma si aggiudica il primato sia laziale sia nazionale. Al secondo posto della classifica laziale troviamo Latina (8.315), ventisettesima in Italia, seguita da Frosinone con 5.695 escussioni (51° in Italia). Sotto il podio si posiziona Viterbo: 4.459 interrogatori e sessantaquattresima nella classifica nazionale. All'ultimo posto nel Lazio si piazza Rieti con 1.839 escussioni, ovvero 5 al giorno.

Latina è la prima provincia laziale per 'densità' di interrogatori (1/68 ab.) il che corrisponde al diciottesimo posto a livello nazionale. Subito sotto e nella 'top 20' nazionale troviamo Viterbo con 1 interrogatorio ogni 69 abitanti, mentre la provincia di Roma si ferma al ventisettesimo posto (1/77 ab.). Rieti e Frosinone risultano appaiati al quarto posto nella classifica laziale con 1/82 ab.