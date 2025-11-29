Viterbo è pronta ad accende il suo Natale più luminoso

Tra latteso ritorno dellalbero in piazza, lapertura dei mercatini e un ricco calendario di spettacoli, la città prepara un percorso magico fino allEpifania

29/11/2025 - 00:29

di Andrea Farronato

VITERBO – Un Natale di luce e condivisione. È questa la promessa con cui Viterbo si prepara ad accogliere le festività 2025, tra un’offerta ricchissima di eventi, l’atteso ritorno dell’albero in piazza del Comune, l’inaugurazione del grande Bosco di Natale, a piazza del Comune, e le 25 casette di mercatini artigianali e gastronomici, insieme ad un sistema di luminarie diffuso, caldo e avvolgente. Il centro storico si trasformerà in un percorso natalizio unitario – da Porta Romana a piazza del Comune – pensato per far vivere le vie dello shopping, valorizzare le vie e accendere la città fin dal 6 dicembre, giorno dell’apertura ufficiale dei mercatini e dell’accensione delle luci aeree. Tra gli appuntamenti da non perdere : L'accensione delle luminarie aeree fissata per il 6 dicembre alle 17.30 in piazza delle Erbe. L’8 dicembre: accensione dell’albero e del Bosco

“Il Natale è un periodo meraviglioso – racconta la sindaca, Chiara Frontini – e nella nostra città avrà due tematiche chiave: le luci, protagoniste dell’inverno viterbese 2025/2026, e la condivisione. Abbiamo messo insieme tante realtà, commercianti e cittadini compresi, per rendere Viterbo più bella e viva. Il Natale 2025 è luce e condivisione”.

L’albero in piazza del Comune e il nuovo Bosco di Natale

Dopo anni di assenza, l’albero di natale torna nel cuore della città, a piazza del Comune. Un ritorno celebrato con un concept completamente nuovo: il Bosco di Natale, presentato da Alessandra Purchiaroni, che anticipa una delle novità più suggestive 'Abbiamo immaginato un luogo che permetta di rallentare, nel cuore della vita frenetica. Un bosco composto da quattro ampie isole, realizzato da un'azienda innovativa delle pendici del Monte Rosa, attenta all’ambiente e certificata 4.0. Speriamo diventi uno spazio di incontro e di ritrovo, il nostro bosco di Natale nel centro storico'.

Non solo piazza del Comune: grande attenzione è stata riservata ai più piccoli. Piazza San Faustino avrà un suo albero e le luminarie. Qui sono previsti tre appuntamenti con il cinema per bambini (6, 10, 17 dicembre alle 18) e tre giornate dedicate a giochi, mangiafuoco e animazioni (14, 21, 28 dicembre dalle 16.30).

Mercatini di Natale: 25 casette tra artigianato, food e solidarietà

L’assessora al decentramento, Katia Scardozzi, ha invece parlato del lavoro con le attività locali: “Abbiamo condiviso ogni scelta con i commercianti, per costruire un Natale scintillante che invita a camminare per le vie della città, da Porta Romana fino al Comune, dove l’albero tornerà a rendere la piazza magica”.

Il cuore dei mercatini sarà via Marconi: 25 casette, di cui una dedicata al volontariato, tra artigianato e sapori natalizi.

Il programma degli spettacoli collegati comprende:

• 6 dicembre ore 16 – Inaugurazione del mercatino con Miss Lazio e coro gospel itinerante

• 7 dicembre – Passaggio della Fiamma Olimpica

• 8 dicembre – Banda itinerante (dal pomeriggio)

• 13 dicembre – Spettacolo di magia e illusionismo + Babbo Natale trampoliere

• 14 dicembre – Teatrino dei burattini (due spettacoli)

• 20 dicembre – Angolo di Babbo Natale, laboratorio e giochi in legno

• 21 dicembre – Zampognari in tour tra le piazze del centro

• 27 dicembre ore 17.30 – Ice Show in piazza dei Caduti

A ciò si aggiungono gli eventi nelle vie commerciali: via Cavour, ad esempio, il 13 dicembre ospiterà una banda, giocolieri, mangiafuoco, caldarroste, popcorn e un Babbo Natale portatore di doni grazie all’emporio solidale promosso da “La Rosa”.

Luci calde, materiali riciclati e accensione il 6 dicembre

Le luminarie sono quasi tutte installate, spiega la consigliera Maria Rita De Alexandris: “Ad oggi manca solo via Marconi e qualche rifinitura. Tutti i materiali – alluminio e plastica – sono riciclati. Le luci saranno calde, perfette per il contesto del centro storico. Avremo anche animazione nelle strade il 6, 13, 14, 20, 21, 24, 27 e 28 dicembre”.

L’evento più atteso sarà sicuramente quello dell’8 dicembre, come anticipa l’assessore alla Capitale della Cultura Alfonso Antoniozzi, l’accensione dell’albero di natale in piazza del Comune “L’accensione dell’albero è prevista per l’8 dicembre, accompagnata da un coro gospel. Nella stessa giornata ci sarà la parata natalizia di Tetraedo”.