Viterbo, viabilità modificata per la processione della Madonna della Quercia

Per la processione domenica 13 settembre scattano divieti di sosta, chiusure e deviazioni del traffico nelle principali vie della città

12/09/2026 - 12:38



VITERBO - In occasione dell'importante ricorrenza storica e religiosa in programma domenica 13 settembre, il comando di polizia locale ha emanato l'apposita ordinanza (n. 592 del 9-9-2026) con alcuni provvedimenti riguardanti il traffico e la sosta veicolare.

Oltre alle interruzioni e alle deviazioni del traffico a La Quercia, si ricordano i provvedimenti previsti per la suddetta giornata in occasione della grande processione e rinnovo del Patto d'amore tra la Madonna della Quercia, patrona della diocesi di Viterbo, e la città di Viterbo:

-divieto di sosta a partire dalle 14, nel piazzale antistante la chiesa di santa Maria del Paradiso, via del Paradiso, viale Trieste, in via e piazza del Santuario.

-A partire dalle ore 16,30 limitatamente al passaggio della processione, sarà interdetta la circolazione veicolare in via della Caserma, via del Paradiso, viale Trieste, via e piazza del Santuario.

Il flusso veicolare proveniente da Bagnaia in direzione Viterbo centro verrà deviato in strada Acquabianca, fatto salvo il traffico locale de La Quercia. Su strada Acquabianca, all'altezza della rotatoria di strada Acquarossa, verrà segnalata l'interruzione della circolazione veicolare su viale Fiume, in direzione Viterbo centro.

-Durante lo svolgimento della processione, interruzione della circolazione veicolare anche su via Po, in direzione viale Trieste - salvo l'accesso dei residenti a via Milano e via Po - con interdizione del transito nell'area di intersezione di via Po, via Zara, via Friuli. Saranno inoltre interdetti tutti i flussi veicolari delle vie che si immettono su viale Trieste e via del Santuario.

In caso di necessità saranno adottate ulteriori misure riguardanti la circolazione veicolare. La versione integrale dell'ordinanza è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .