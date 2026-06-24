Viterbo, torna il Journal del Centro Storico: due edizioni estive per raccontare eventi e attività commerciali

Presentata la nuova pubblicazione di Spazio Viterbo. Focus su appuntamenti culturali, botteghe storiche e sostegno alle edicole cittadine

24/06/2026 - 16:40

di Francesco Maria Ricci

VITERBO – Un calendario sempre più strutturato degli eventi cittadini, una promozione mirata del centro storico e nuove iniziative a sostegno delle attività commerciali. Sono questi gli obiettivi della nuova edizione del 'Journal del Centro Storico', il prodotto editoriale realizzato da Spazio Viterbo e presentato nella sala consiliare di Palazzo dei Priori alla presenza della sindaca Chiara Frontini, degli amministratori comunali e della referente del progetto Martina Campanella.

L'iniziativa rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato nei mesi scorsi e punta a valorizzare il cuore della città attraverso una pubblicazione che raccoglie gli eventi, le manifestazioni culturali e le iniziative commerciali in programma nel centro storico.

«Vogliamo dare continuità a un progetto che consideriamo strategico per la valorizzazione commerciale e culturale del centro storico», ha spiegato la sindaca Frontini. Proprio per la ricchezza del programma estivo, l'edizione 2026 sarà suddivisa in due volumi: il primo coprirà il periodo dal 21 giugno al 31 luglio, mentre il secondo accompagnerà cittadini e visitatori dal 1° agosto al 21 settembre.

Tra gli eventi in evidenza figurano i principali festival estivi della città, Calici di Stelle, Caffeina, Ombre Festival, il montaggio della Macchina di Santa Rosa e numerose altre iniziative che animeranno il centro storico nei prossimi mesi.

Particolare rilievo è stato dato anche al progetto dedicato alle botteghe storiche, sviluppato da Spazio Viterbo con il supporto della Regione Lazio. Il percorso prevede una nuova mappatura del centro storico, itinerari esperienziali per i visitatori, approfondimenti storici e artistici e un volume che raccoglie le testimonianze dei titolari delle attività storiche cittadine.

«Abbiamo realizzato interviste e raccolto materiali che raccontano storie di famiglia, tradizioni e mestieri tramandati nel tempo», ha spiegato Martina Campanella. Il progetto culminerà il 26 luglio con la presentazione ufficiale di una pubblicazione dedicata e con una mostra fotografica che illustrerà le 39 botteghe coinvolte nell'iniziativa.

Tra le novità del Journal figura inoltre una maggiore integrazione tra formato cartaceo e digitale. Attraverso QR code dedicati, i lettori potranno accedere agli aggiornamenti online dei singoli eventi. La distribuzione sarà ampliata grazie alla presenza della pubblicazione nelle attività commerciali, nei locali del centro storico e, da questa edizione, anche nelle edicole cittadine attraverso appositi espositori gratuiti.

L'amministrazione comunale ha infine sottolineato il lavoro svolto negli ultimi mesi per programmare con maggiore anticipo il calendario degli eventi, rispondendo alle richieste di commercianti e operatori economici che da tempo chiedevano una pianificazione più tempestiva delle iniziative cittadine.

L'obiettivo dichiarato è quello di consolidare il Journal come strumento permanente di promozione territoriale, con edizioni dedicate a tutte le stagioni dell'anno e una sempre maggiore sinergia tra cultura, turismo e commercio locale.