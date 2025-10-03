Viterbo, la città pronta a entrare in 'scena'

Dalla sindaca Frontini agli addetti ai lavori, entusiasmo per il nuovo Film Office Unopportunità strategica per la Tuscia

03/10/2025 - 07:02

di Andrea Farronato

VITERBO – Avete mai immaginato Viterbo come set di serie alla “Game of Thrones” o di un thriller medievale? Da oggi non è più solo fantasia. Il Comune ha infatti istituito “Viterbo città del cinema. Film office”, un servizio che collaborerà con la Film Commission Lazio per attrarre produzioni e cast nazionali e internazionali.

'Mettiamo un punto fermo – introduce la sindaca, Chiara Frontini – con l’obiettivo di dare a Viterbo sempre maggiore visibilità e renderla una location di riferimento per il cinema e la televisione'.

L’assessora alla Film Commission, Patrizia Notaristefano, ricorda come la città sia già stata palcoscenico di molte produzioni, da Alberto Sordi con Il vigile fino a riprese Rai legate al trasporto della Macchina di Santa Rosa: 'Il nostro centro storico, intatto e suggestivo, è un set perfetto per opere storiche e moderne. Vogliamo valorizzarlo ancora di più, aprendo le porte a produzioni italiane e straniere'.

Al lavoro hanno contribuito anche gli uffici comunali, come l’istruttore amministrativo Claudio Lattanzi, e sono già stati avviati i rapporti con la Film Commission Lazio. “Abbiamo creato un sito informativo – prosegue Notaristefano – con tutte le indicazioni pratiche, dalla modulistica alle autorizzazioni per l’uso dei droni, oltre a un video di presentazione e una galleria fotografica della città”.

Il progetto raccoglie entusiasmo tra gli addetti ai lavori. La casting director Simona Tartaglia ha spiegato i vantaggi logistici “Girare a Viterbo significa spostarsi in pochi minuti da una location all’altra. È un territorio pronto ad accogliere grandi produzioni. Stiamo già valutando la possibilità di portare grandi Studios qui”.

Per il producer Carlo Cozzi si tratta di “un’opportunità strategica per l’intera Tuscia”. Dopo aver sfiorato una produzione Netflix, oggi è in corso una trattativa con Mediaset: “Le location che offriamo sono uniche. Viterbo è un palco naturale che può ospitare progetti di livello internazionale, come già accaduto in passato con fiction di grande successo”.