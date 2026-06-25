Viterbo, il PD attacca Frontini: «Ha scelto definitivamente il centrodestra»

I consiglieri dem: «Costruiremo un'alternativa per la città. Le recenti scelte politiche chiariscono il quadro in vista delle prossime elezioni»

25/06/2026 - 02:26



VITERBO – Le dichiarazioni e le scelte politiche emerse dalla conferenza stampa congiunta di Forza Italia e del Patto Civico della sindaca Chiara Frontini rappresentano, secondo il Partito Democratico di Viterbo, la conferma definitiva di una collocazione politica ormai evidente da tempo.

In una nota firmata dal gruppo consiliare composto da Alvaro Ricci, Alessandra Troncarelli, Lina Delle Monache e Francesca Sanna, i democratici rivendicano la coerenza mantenuta fin dall'inizio della legislatura nei confronti dell'amministrazione comunale.

«Nel 2022 ci siamo presentati ai cittadini come alternativa al progetto civico dell'attuale sindaca e delle destre – scrivono gli esponenti del PD –. Al ballottaggio Chiara Frontini ha prevalso anche grazie al sostegno dichiarato di una parte significativa del centrodestra, con Fratelli d'Italia in primo piano».

Il gruppo dem sottolinea di non aver mai modificato la propria posizione politica nel corso degli ultimi anni, svolgendo un'opposizione definita «seria, responsabile e coerente», valutando i singoli provvedimenti nel merito ma mantenendo una netta distinzione rispetto all'azione amministrativa della maggioranza.

Secondo il Partito Democratico, gli ultimi sviluppi politici sanciscono in maniera definitiva l'approdo del progetto civico guidato da Frontini nell'area del centrodestra. «Le scelte annunciate confermano ciò che da tempo era evidente: il progetto civico di Chiara Frontini ha scelto di collocarsi stabilmente nel centrodestra, dando vita a una nuova maggioranza politica alla luce del sole», affermano i consiglieri.

Nella nota viene inoltre evidenziata la possibilità che questa evoluzione possa determinare una ridefinizione degli equilibri interni allo stesso centrodestra viterbese, con possibili ripercussioni che saranno valutate nei prossimi mesi.

Guardando alle prossime elezioni comunali, il Partito Democratico annuncia l'intenzione di presentarsi agli elettori con la stessa impostazione politica mantenuta durante l'intera consiliatura. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un'alternativa credibile all'attuale amministrazione e alle forze di centrodestra, puntando su temi quali sviluppo economico, opportunità per i giovani, infrastrutture e valorizzazione del ruolo strategico di Viterbo nel contesto regionale.

I democratici richiamano infine il risultato delle recenti elezioni provinciali come esempio della capacità del partito di aggregare consenso quando riesce a presentarsi unito e aperto al dialogo con le forze civiche, democratiche e progressiste.

«Vogliamo ripartire da questa consapevolezza – conclude il gruppo consiliare – con spirito unitario, chiarezza politica e l'ambizione di offrire ai viterbesi un'alternativa seria, riformista e di buon governo per il futuro della città».