Viterbo, arriva la 15° edizione di CioccoTuscia: un festival sospeso tra imprese e sorprese

Il direttore Andrea Sorrenti: 'Vengono a Viterbo ad hoc, superate le 45.000 unità lo scorso anno'

05/10/2024 - 07:36

di Elsa Berardi

VITERBO - Il villaggio di CioccoTuscia, che abbraccerà il centro storico di Viterbo, aprirà finalmente le porte sabato 5 ottobre alle 10,30, con taglio del nastro programmato per le 12: all’occasione sarà di certo presente la sindaca Chiara Frontini e con lei parteciperà il consigliere regionale Daniele Sabatini. La 15° edizione del festival più goloso della provincia, a tema cioccolato e con bellissime sorprese, continuerà fino a domenica 6, per poi avere luogo nel successivo weekend del 12 e del 13 ottobre.

In una suggestiva cornice, che comprenderà anche palazzo dei Papi e piazza San Lorenzo, saranno organizzate divertenti attività tematizzate, sull’onda travolgente di un viaggio a tutto gusto che punta ad essere un’attrattiva soprattutto per i più piccoli. I consumatori di ogni età si ritroveranno a fare squadra per valorizzare una terra antica e i suoi deliziosi prodotti.

La linea tematica proposta quest’anno è “La cultura dei dolci sapori”, un inno alla squisitezza delle eccellenze della Tuscia e al lavoro costante delle piccole e medie imprese del territorio. Andrea Sorrenti, direttore del festival, si è mostrato orgoglioso per la partecipazione dei massimi rappresentanti delle locali associazioni di categoria: Cna, con il segretario Attilio Lupidi, non mancherà, ma a CioccoTuscia ci sarà anche Andrea De Simone con Confartigianato, nonché Vincenzo Peparello, a capo di Confesercenti. “La maggior parte di queste realtà ci sostengono sin dall’inizio: quasi tutti riescono a contribuire con un sostegno finanziario”, ha dichiarato Sorrenti.

“Nello scorso anno, la 14° edizione – ha proseguito il direttore – è stata connotata dal record di presenze assoluto nell’arco di 4 giorni, che hanno superato le 45.000 unità. Abbiamo diversi obiettivi: tra questi c’è quello di aumentare le presenze, quindi l’offerta di attività, intrattenimento ed eccellenze, cercando di attrarre più persone possibili, che provengano da tutt’Italia. Vengono da tutte le regioni confinanti: Campania, Umbria, Marche, Toscana. Arrivano ad hoc per noi, pernottando a Viterbo. Abbiamo pullman organizzati con agenzie di viaggio anche da Frosinone e da Salerno”.

L’evento ha dunque successo ed è portatore di un contributo al turismo interno, permettendo a Viterbo di animarsi intorno alla dedizione quotidiana delle aziende. Tra esse, l’Antica Latteria della famiglia Zena occupa un posto di rilievo: non si deve solo alla sua notorietà a Viterbo e provincia, ma anche al trattamento delle materie prime.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, i richiestissimi laboratori per bambini sono sia su prenotazione, sia aperti alla partecipazione spontanea. Anche gli adulti avranno occasione di divertirsi quest’anno: sabato 12 ottobre CioccoTuscia sarà arricchito dalla presentazione del nuovo libro di Fulvio Marino, il fornaio social più apprezzato degli ultimi tempi. Mago della lievitazione e aforista tra i fornelli, la sua coinvolgente simpatia sarà un meraviglioso ingrediente inaspettato.

Sorrenti ha inoltre annunciato personalmente una news: “Stiamo realizzando la Macchina di Santa Rosa di quest’anno, Dies Natalis, in cioccolato”. Cos’altro desiderare da una pasticceria a cielo aperto come CioccoTuscia?