Viterbo, 2° meeting di nuoto Special Olympics memorial Alberto Casciani

Levento si è svolto al Centro Federale Fin presso la Piscina Comunale, domenica 30 novembre

01/12/2025 - 07:48



VITERBO - Domenica 30 novembre, presso l’impianto della Piscina Comunale di Viterbo – Centro Federale FIN, si è svolto il 2°Meeting Regionale di Nuoto Special Olympics “Memorial Alberto Casciani”, con la partecipazione di 13 Team provenienti dal territorio regionale, ed un Team proveniente dalla Toscana, per un totale di circa 170 partecipanti.

Il Meeting, organizzato dalla ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV, in collaborazione con il Team Lazio dello Special Olympics Italia, e che ha avuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Provincia e del Comune di Viterbo, del Comitato Regionale CONI del Lazio, del Comitato Regionale Paralimpico del Lazio, del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Viterbo e della Associazione Eta Beta ODV di Viterbo, ha rappresentato il momento conclusivo del Progetto svolto in collaborazione con il Comune di Civita Castellana e con l’Associazione “ViviCivita”, dal titolo “Che Io possa vincere…”, grazie ad un finanziamento della Fondazione CARIVIT nell’ambito dell’Avviso “Welfare di Comunità 2025”.

Il Meeting è stato dedicato alla memoria di Alberto Casciani, Atleta Speciale per tanti anni del Team Sorrisi che Nuotano Eta Beta, scomparso prematuramente nel luglio 2024 all’età di 37 anni.

Molte le Autorità che sono volute essere presenti all’evento di apertura del meeting e portare il saluto delle Istituzioni: tra queste la Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, il Presidente della Provincia Alessandro Romoli, il Sindaco di Viterbo Chiara Frontini, il Consigliere Regionale Daniele Sabatini, l’Assessore allo Sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne, il Vice Sindaco di Civita Castellana Claudio Parroncini, il Consigliere Comunale Alessandra Troncarelli, il Fiduciario Provinciale del Comitato Paralimpico Marco Pallucca in rappresentanza del Presidente Regionale, il Delegato del Comandante della SMAM Col. Dario RICCI, il Presidente della Associazione Arma Aeronautica Sezione di Viterbo Gen. Roberto Bordo, il Presidente della Consulta Comunale del Volontariato Raimondo Raimondi, il Direttore del Centro Federale Fin Fabrizio Frascella.

Anna Lupino, Presidente della ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV e Stefania Cardenia, Direttore Regionale del Team Lazio dello Special Olympics Italia, nel ringraziare tutti gli intervenuti, hanno ricordato la figura di “Albertino” e l’impegno dei suoi genitori nel Volontariato, ed hanno ribadito il sostegno a tutti quei progetti, come “Che Io possa vincere…”, che possano venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità, nel settore sportivo come in altri settori.

Momento di particolare emozione della giornata quando l’Atleta Costanza Moretti ha declamato la formula di giuramento dell’Atleta Special Olympics.

l’ASD Sorrisi che nuotano Eta Beta di Viterbo ODV, era ovviamente presente in forze, con 21 atleti partecipanti che, anche se all’inizio della preparazione agonistica, non sono voluti mancare ad un evento così ricco di emozione e ricordi.

Non sono comunque mancati i risultati di rilievo, con prestazioni cronometriche importanti degli Atleti viterbesi, ottimo auspicio per i prossimi impegni regionali e nazionali.

Al termine, dopo un momento conviviale cui hanno partecipato Autorità, Atleti, Tecnici, Volontari e famiglie, premiazioni per tutti i partecipanti e Trofeo Speciale, offerto dalla famiglia Casciani, alla ASD Roma12, Team con il maggior numero di Atleti presenti (ben 25!).

“La straordinaria partecipazione di così tanti Team e di quasi 170 atleti” – ha dichiarato il Presidente del Team Viterbese Anna Lupino – “ci ha reso particolarmente felici. E’ stata una grande festa dello Sport, in memoria di un nostro storico Atleta, Albertino, con cui il nostro Team iniziò l’attività oltre 27 anni fa, insieme a pochi altri “pionieri”, e che tanto ha amato questo Sport. In questo momento, nel ringraziare tutte le Istituzioni che hanno voluto sostenere con il loro patrocinio l’evento e che con la loro presenza hanno impreziosito il meeting, mi preme ringraziare in modo particolare la Fondazione Carivit che finanziando il progetto “Che Io possa vincere…” ci ha consentito di organizzare una manifestazione così bella ed importante per lo sport viterbese e laziale. Un grazie al Dirigente Scolastici del Liceo “Buratti”, Prof. Clara Vittori, ed al Prof. Maurizio Palmucci, per avere coinvolto come volontari i propri studenti, ed al Dr. Marco Ricchi ed alla Croce Rossa Comitato Locale di Viterbo per il supporto sanitario garantito”.