Via libera al Piano dei Porti, nuove opportunità per Tarquinia e Montalto

Ciambella: Scelta strategica per turismo ed economia locale

18/09/2025 - 17:15



VITERBO - 'Accogliamo con grande soddisfazione l'approvazione da parte della Regione Lazio del Piano dei Porti di interesse economico regionale, che interessa anche i Comuni di Montalto di Castro e Tarquinia. Si tratta di una misura strategica che potrà rilanciare lo sviluppo costiero, il turismo e l'economia locale, garantendo nuove opportunità di crescita per il territorio'.

Così Luisa Ciambella, responsabile del Movimento Civico Lista Rocca Presidente, commenta la decisione della Giunta Regionale.

'Ringraziamo il Presidente Francesco Rocca, l'Assessore Pasquale Ciacciarelli, e i rappresentanti istituzionali nel territorio, per l'impegno mantenuto. Proprio a Tarquinia, durante la campagna elettorale, il Presidente Rocca aveva assunto la promessa di lavorare per un piano dei porti capace di dare risposte concrete alle esigenze del litorale. Le sollecitazioni giunte dai sostenitori della Lista Rocca Presidente hanno trovato ascolto e oggi si traducono in un atto concreto a beneficio delle nostre comunità'.

Il Piano prevede, tra l'altro, la realizzazione di nuovi approdi nei comuni di Tarquinia e Montalto, accanto ad altre località costiere del Lazio, colmando una carenza storica di infrastrutture portuali e rafforzando la competitività della regione nel settore della nautica e del turismo.

'Si tratta di una scelta che guarda al futuro – conclude Ciambella – e che conferma l'attenzione della Regione verso le istanze dei territori. Ora sarà fondamentale accompagnare questo percorso con la massima cura e responsabilità, affinché i progetti diventino opportunità concrete per cittadini e imprese'.